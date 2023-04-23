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網紅麻醫團購耳溫槍失準爭議 22萬人臉書粉專疑似關閉

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
邱豑慶醫師疑似關閉臉書粉專，目前已搜尋不到「麻的法課 - 邱豑慶醫師」粉絲專頁，並出現「目前無法查看此內容」文字。圖／取自網頁
邱豑慶醫師疑似關閉臉書粉專，目前已搜尋不到「麻的法課 - 邱豑慶醫師」粉絲專頁，並出現「目前無法查看此內容」文字。圖／取自網頁

臉書粉絲團擁有22萬名追蹤者的「麻的法課 - 邱豑慶醫師」，開團販售耳溫槍及額溫槍，卻被消費者抱怨測不準，善後又處理不當，引發爭議，台北市衛生局已針對此案進行了解。不過，新聞事件爆發後，邱豑慶醫師疑似關閉臉書粉專，目前已搜尋不到「麻的法課 - 邱豑慶醫師」粉絲專頁，並出現「目前無法查看此內容」文字。

社群媒體普及，使網路團購盛行，許多網紅開團帶貨，不乏白袍醫師，昨日進入「麻的法課-邱豑慶醫師」的粉絲專頁，置頂文章寫明的開團預告包括按摩椅、跑步機，還有天絲寢具。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，耳溫槍、額溫槍屬於醫療器材，目前已針對此案進行了解，將調查廠商與醫師團購主間的合作關係，同時也要檢視相關醫材廣告有無經過審查，若不符規定，依「醫療器材管理法」可處20萬至500萬元罰鍰。至於，消費者反應測不準的件數，以及該產品是否需要再送品質校正等，衛生局也會再進一步了解。

醫師 衛生局 粉絲

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