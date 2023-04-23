法國訪團接力拜訪 法參議院副議長李察明率團訪台

繼法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）日前率團訪台之後，外交部今指出，法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）也將於明日率團來台，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部今發出新聞稿表示，法國參議院副議長暨友台小組主席李察將於4月24日至28日訪問台灣，訪團成員橫跨各黨派，包括參議院友台小組參議員柏楓媞（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉（Valérie Boyer）、德維莎（Brigitte Devésa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Péjo）一行共5人。

外交部指出，此行是李察在2015年、2018年及2021年之後第四度率團訪台，並接續法國國民議會友台小組主席博多黑上週率團訪台，成為代表法國民意的參議院與國民議會首次接連組團訪台，彰顯台法深厚友誼。

外交部表示，在俄烏戰爭未歇，中國對台文攻武嚇不斷，企圖破壞印太地區和平穩定之際，法國訪團接力來訪向國際社會傳達台、法同為民主陣營一份子、齊心守護共享價值的重要訊息。

外交部表示，李察一行人將晉見蔡總統，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳及地方政府與政黨等政要，並接受立法院游院長及外交部長吳釗燮款宴，就台海等印太地區地緣政治情勢、我國民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。訪團另將赴宜蘭及台南參訪我國重要經濟文化建設，深入瞭解台灣民主社會的活力與脈動。

外交部說，李察是法國政壇重量級的人物，也是台灣的老朋友。李察於2021年5月凝聚法國參議院跨黨派友台力量，以壓倒性票數通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，創下法國參議院通過友我決議案首例。李察並致力於推動台法國會交流建制化，前次訪台更獲蔡總統頒贈「特種大授卿雲勳章」，表彰及感謝他不斷為推進及拓展台法關係深化友好的努力。