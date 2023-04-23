辜寬敏追思會 蔡英文總統頒褒揚令感謝對台灣貢獻

蔡英文總統及副總統賴清德今天出席總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思紀念會，蔡總統頒贈辜寬敏褒揚令給辜寬敏的遺孀辜王美琇。總統府秘書長林佳龍、行政院長陳建仁、副行政院長鄭文燦等也到場致意。

蔡總統致詞時指出，辜寬敏是陪伴大家在民主道路上努力打拚的重要前輩，她代表政府頒發褒揚令，感謝辜寬敏對台灣的貢獻。

蔡總統指出，辜寬敏用一生壯大台灣民主力量，這股力量讓台灣開出民主化的果實，讓世世代代台灣人能生活在民主的環境中，辜寬敏終其一生為台灣奮鬥。

蔡總統說，辜寬敏創建的「新台灣國策智庫」、「新台灣和平基金會」、以及「台灣制憲基金會」，不僅培育政務人才，也提出許多政策建言，引領著台灣向前走。

蔡總統表示，辜寬敏走完人生最後的花道，留下對台灣的摯情熱愛，為這片土地奉獻與付出的精神，永遠激勵著大家要繼續為台灣的民主與自由而努力。大家會以台灣為念，將辜寬敏的理念傳承下去，守護民主化的果實，讓台灣成為更強韌、更好的國家。

辜王美琇表示，辜寬敏生前念茲在茲就是希望台灣能夠完成一部新憲法，讓國家正常化，這是辜寬敏的遺韻，希望大家一起來努力。