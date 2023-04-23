歐盟外交高級代表籲海軍巡邏台灣海峽 外交部肯定

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）於法國週報「星期日報」（Journal Du Dimanche）投書呼籲歐洲海軍巡邏台灣海峽，外交部表示，對於歐盟高層強力關切台海安全及支持自由開放的印太區域，外交部表達高度感謝與肯定。

波瑞爾投書內容表示，台灣在經濟、商業以及科技上都與我們有關，「這就是為什麼我呼籲歐洲海軍巡邏台海，展現歐洲在此一絕對重要區域上自由航行的承諾。」

對此，外交部表示，歐盟近日多次公開表達支持台海和平穩定及現狀，反對片面改變台海現狀及任何武力威脅，並強調台灣在半導體供應及維護和平等層面對歐洲具重要地緣戰略利益，充分展現對台灣的重視與支持。

外交部說，台灣作為印太區域的關鍵成員，將與歐盟等理念相近民主夥伴持續深化在各領域的交流合作，強化關鍵產業供應鏈韌性，共同維護台海及印太區域和平、穩定與繁榮。