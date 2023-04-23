【專家之眼】西方的空谷足音

近年來，由於中國以及一些非西方國家的崛起，使得美歐國家的勢力日益受到挑戰，有越來越多國家不願忍氣屈從，尤其歐洲國家確已陷入面對中國進退兩難的境地，當前世界正在朝著多極秩序的方向發展。尤其一些非西式民主制度如此成功，使西方國家感到非常不安。因而一些有識之士提出反思，問題出在哪？要如何應對？

1990年代初，日裔美國學者福山(Francis Fukuyama)曾指出，西式的民主自由制度曾在一戰與二戰打敗德國與日本，又在1990年代打敗蘇聯，因而成為世界上唯一也最優秀的制度，各國都嚮往也將成為自由民主的國家。但因中國的崛起，福山在2018對此向公眾道歉，承認自己的理論存在缺陷。最近，德籍記者西倫 (Frank Sieren)高調認為，一個時代即將結束，也可以說是接續福山的論點，並得出更精闢的觀察。

西倫將當前的歐洲人和美國人，與18和19世紀的歐洲貴族進行了比較，後者不得不將權力讓給當時的人民，因為時代決定了世界的遊戲規則。同樣的，當前歐美人掌控全球的時代即將結束。現在世界上有五分之一的人來自中國，而亞洲擁有59%的人口，占世界人口的最大組成部分。同時，中國已經確立了自己的強國地位，歐美國家不能再強制對待他們，而必須努力通過對話來說服他們接受西方的想法。

西倫認為，這絕不意味著西方人權等基本信念的動搖，但西式民主和自由市場經濟的結合，不再保證最大的滿足和繁榮。而中國通過資本主義和共產主義的混合，崛起成為世界上最成功、發展最快的經濟大國。如果西方不能在未來幾年內應對巨大的經濟變化，並尊重中國的強國地位，美歐國家就有可能面臨經濟和政治崩潰。

事實上，今天經貿依賴度已經非常高，但西倫認為，西方與中國溝通的方式根本不對。當西方指責中國不民主時，中國人卻指責西方，在全球範圍內，西方同樣對其他國家不民主，經常高調加以抨擊，而這兩者都是正確的。

在歷史上，中國曾是世界上最成功的國家。但在過去與西方接觸之際，中國人心胸狹隘、狂妄自大，完全低估了歐洲工業革命所產生的影響，以至於付出了慘痛的代價。而當前美歐國家，就類似以往的中國人，目空一切、自以為是。

西倫認為，中國共產黨是務實的。對所有中國人來說，最重要的是在經歷了百年來的羞辱之後，再次成為世界強國。尤其鄧小平主張務實，不得不改革開放，這是中國成功的重要秘訣。同時這將給予西方國家一個教訓，必須採取務實的態度，否則西方國家可能會落到19世紀中國人的地步，因不關注工業革命而付出慘痛的代價。

綜合觀之，福山的論點乃典型的西方傲慢，但因時空的局限，也無可厚非，最後自己糾偏道歉，也還算是有後見之明。而西倫引經據典，確實道出當前西方國家的困境。更以中國負面的歷史經驗以及鄧小平的務實主義為誡，西方必須放下身段，靈活思考，才能面對挑戰，確實洞燭機先，空谷足音，難能可貴。