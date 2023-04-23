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郭台銘稱若獲徵召他會贏 侯友宜：大家都想為人民、國家做事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席北台8縣市長首長會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席北台8縣市長首長會議。記者劉懿萱／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘昨日開首場「郭台銘有話對你說」說明會，並說在國民黨內徵召他一定會贏。新北市長侯友宜今說，郭台銘在產經業是國際知名人士，也是台灣不可或缺產經業代表，他想為人民、國家做事，跟大家都是一樣，都可以同心齊力為國家做最大的奉獻。

侯友宜今出席北台8縣市長首長會議，引發與郭台銘互別苗頭意味。侯說，北台區域發展合作平台已發展20年，今年回到新北市主政，這是每年很重要、跨領域、跨區域是千萬人口治理平台，大家能夠共好非常重要的會議。

侯說，自己去年也在新竹縣長楊文科主政下參加，今年感謝8個縣市共同合作，尤其今年主題是讓年輕朋友、青年創意攜手新世代，共創新未來，讓青年議題在政府部門落實，希望青年朋友樂於創意、勇於創新與創業，放眼國際，開創出國際事業。

媒體追問昨日郭稱自己在黨內徵召一定會贏，還說已經準備好被挖祖宗36代的準備。侯回應，郭台銘在產經業可以說是國際知名人士，也是台灣不可或缺產經業的代表，他想為人民、國家做事，跟大家都是一樣的態度，都可以同心齊力，為國家做最大的奉獻，而自己是公務人員，一步一腳印努力做事，面對初心不變勇敢向前走，面對困難和挑戰都能克服。

若獲國民黨徵召，侯鬆口說「這是我該做的」，侯表示，他這輩子從公務人員體系開始，每一步貢獻給中華民國，守護台灣所有安全，讓國家更好是他的職志，也是他永不忘的初心，保持這樣的態度，努力奉獻、義無反顧，愛國家、人民。

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜 國民黨

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