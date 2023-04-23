費鴻泰列不分區？ 朱立倫：現階段只考慮各地區域選舉

國民黨立委初選芯費大戰結果出爐，由議員徐巧芯代表國民黨參選2024松信立委選戰，媒體今天問國民黨主席朱立倫，是否將費鴻泰列為不分區名單？朱立倫僅表示，現階段只考慮各地區域選舉，每一位沒有獲得提名同志，也是黨內重要的同志，大家共同為2024勝選努力。

由於芯費大戰廝殺激烈，接下來如何整合黨內團結？朱立倫表示，他首先要恭喜議員徐巧芯，獲得黨員投票及民調勝選，這次的初選展現國民黨公平、公正態度面對松信及全台灣各選區，接下來黨一定要團結勝選，國民黨不僅要世代融合，還要團結努力。

朱立倫今天出席慈惠堂母娘文化季活動時說，2024不是單靠一個人，而是靠團結力量，所以戰力要集中，砲口對話，面對鴨霸的民進黨，相信每一位揮發即戰力，不僅總統、立委都能團結勝選。