趙守博死去活來、兒女幫他出新書 辦康復感恩餐會

總統府前資政趙守博去年爬樹剪枝，不慎摔落，幸搶救及時，但還是在彰化秀傳醫院折騰數月，趙守博把這段病中奇遇稱為（死去活來）。

從死神手中救回來，現年82歲的趙守博，很不服老，在兒女為他辦的鹿港老家，台北兩場康復感恩餐會上，他中氣十足連唱近十首國台語老歌，還大吹他無師自通的薩克斯風，在場親友不僅嘖嘖稱奇，還對他過人的意志力，生命力佩服不已。

趙守博三位子女22日中午特別假台北市天成大飯店，宴請親朋好友故舊，感恩在他受傷期間大家的關心，餐會中也致贈了一本兒女合著新書分享與會賓客。

日前4月16日週日，孝順的三位子女也在他們彰化縣鹿港鎮草港鄉下老家舉辦《感恩與慶生餐會》慶祝。

趙守博資政今年剛好滿82歲，也是他與夫人結婚50週年的金婚之喜，他特別感謝去年為他頭部撞傷治療和照護的彰濱秀傳醫院的醫療團隊。他也很不避諱表示，大病過後，其實是一個重生的開始，因為過去82年都被閻羅王收走了，現在是零歲，他的豁達也讓與會親友大喊讚啊！

趙守博非常高興指出，在彰化鹿港感恩餐會當天，彰化縣長王惠美暨卓伯源前縣長，救他命的秀傳醫院總裁黃明和及團隊，今天台北餐會則有國民黨朱立倫主席，台大醫院李源德院長，馬英九基金會執行長蕭旭岑國等貴賓都到場見証他奇蹟式的康復，他今後更要好好珍惜生命。