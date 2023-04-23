快訊

黃國昌身價水漲船高 時力明面鋪路 民眾黨暗地招手

歐盟外交首長再發聲挺台 籲歐洲國家派海軍巡弋台灣海峽

只檢查低密度膽固醇是不夠的？何謂超壞膽固醇檢查及該不該做

趙守博死去活來、兒女幫他出新書 辦康復感恩餐會

聯合新聞網／ 台北訊
圖片/趙守博提供
圖片/趙守博提供

總統府前資政趙守博去年爬樹剪枝，不慎摔落，幸搶救及時，但還是在彰化秀傳醫院折騰數月，趙守博把這段病中奇遇稱為（死去活來）。

從死神手中救回來，現年82歲的趙守博，很不服老，在兒女為他辦的鹿港老家，台北兩場康復感恩餐會上，他中氣十足連唱近十首國台語老歌，還大吹他無師自通的薩克斯風，在場親友不僅嘖嘖稱奇，還對他過人的意志力，生命力佩服不已。

趙守博三位子女22日中午特別假台北市天成大飯店，宴請親朋好友故舊，感恩在他受傷期間大家的關心，餐會中也致贈了一本兒女合著新書分享與會賓客。

日前4月16日週日，孝順的三位子女也在他們彰化縣鹿港鎮草港鄉下老家舉辦《感恩與慶生餐會》慶祝。

趙守博資政今年剛好滿82歲，也是他與夫人結婚50週年的金婚之喜，他特別感謝去年為他頭部撞傷治療和照護的彰濱秀傳醫院的醫療團隊。他也很不避諱表示，大病過後，其實是一個重生的開始，因為過去82年都被閻羅王收走了，現在是零歲，他的豁達也讓與會親友大喊讚啊！

趙守博非常高興指出，在彰化鹿港感恩餐會當天，彰化縣長王惠美暨卓伯源前縣長，救他命的秀傳醫院總裁黃明和及團隊，今天台北餐會則有國民黨朱立倫主席，台大醫院李源德院長，馬英九基金會執行長蕭旭岑國等貴賓都到場見証他奇蹟式的康復，他今後更要好好珍惜生命。

相關新聞

費鴻泰列不分區？ 朱立倫：現階段只考慮各地區域選舉

國民黨立委初選芯費大戰結果出爐，由議員徐巧芯代表國民黨參選2024松信立委選戰，媒體今天問國民黨主席朱立倫，是否將費鴻泰...

韓國瑜納總統提名內參民調？ 朱立倫:他是2024重要助選員

國民黨2024大選布局，昨天上千名韓粉參加造勢活動，呼籲國民黨應將韓國瑜納入總統初選內參民調。國民黨主席朱立倫今天表示，...

王定宇諷大陸駐法大使盧沙野 發言亂七八糟

民進黨立委王定宇今天說，中國大陸駐法大使盧沙野盧沙野的發言，真的是又盧又沙又野，恰如其分地代表中華人民共和國的形象。

立委批林右昌換位置就換腦袋 愧對民進黨推動公投價值

有關行政院近日發函撤銷基隆護海公投，民眾黨立委邱臣遠今天說，中央政府必須詳盡說明該案違憲與違背中央法規的內容及理由，而內...

黃國昌身價水漲船高 時力明面鋪路 民眾黨暗地招手

各政黨布局不分區立委名單，傳出時代力量跟民眾黨有志一同，皆有意爭取前立委黃國昌加入不分區名單，近期時代力量率先出招搶人，...

瓜地馬拉總統賈麥岱啟程訪台 指各國都有權自治

友邦瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）今天啟程前往台灣進行國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦