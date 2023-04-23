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王定宇諷大陸駐法大使盧沙野 發言亂七八糟

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中國駐法國大使盧沙野。取自中駐法使館官網
中國駐法國大使盧沙野。取自中駐法使館官網

民進黨立委王定宇今天說，中國大陸駐法大使盧沙野盧沙野的發言，真的是又盧又沙又野，恰如其分地代表中華人民共和國的形象。

盧沙野前天接受法國電視節目專訪，盧沙野否定主持人提出的民族自決，聲稱由中國人決定台灣命運。王定宇表示，盧沙野這兩天又在國際鬧了笑話，他的發言內容真的是又盧又沙又野。

王定宇指出，盧沙野聲稱從前蘇聯解體後的國家，都不具有國家地位，此番發言馬上得罪了一大票國家，而且都是中國建交的國家，例如波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，他們都馬上向大陸表達抗議。

王定宇說，這家法國新聞台LCI平均每則新聞的點閱率，大概都是數千，結果盧沙野這種亂七八糟的發言，反而讓單則新聞的點閱率超過160萬，而且還在持續增加當中。

王定宇表示，盧沙野的發言不僅讓大陸丟臉，幫助大量法國人了解台灣面對的威脅，以及台灣有一個怎麼樣的惡鄰居，反而是讓台灣被世界看見。

王定宇 法國

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