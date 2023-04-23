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立委批林右昌換位置就換腦袋 愧對民進黨推動公投價值

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院在4月21日撤銷基隆市四接護海公投案。本報資料照片
行政院在4月21日撤銷基隆市四接護海公投案。本報資料照片

有關行政院近日發函撤銷基隆護海公投，民眾黨立委邱臣遠今天說，中央政府必須詳盡說明該案違憲與違背中央法規的內容及理由，而內政部長林右昌不要換了位置就換了腦袋，沒有為基隆人捍衛權益，愧對民進黨過去推動「公民投票法」的民主價值。

邱臣遠表示，行政院依法撤銷基隆市政府在今年3月底通過的「基隆護海公投」審查，並且發函基隆市政府應該停止執行後續作業，而這項「四接」爭議的「基隆護海公投」，近來在立法院引起立委與內政部長林右昌、中選會主委李進勇兩任前基隆市長的爭辯。

邱臣遠認為，既然行政院依照「地方制度法」第75條第4項規定，依法撤銷基隆護海公投案，中央政府就必須對外詳盡說明，該案違憲與違背中央法規的內容及理由，避免造成中央、地方政府及地方民意的認知差異。

邱臣遠還說，行政院除了依法撤銷以外，還需要就政策面多方瞭解基隆地方民眾的想法與環團的質疑，尤其林右昌不要換了位置就換了腦袋，「沒有為基隆人捍衛權益，愧對民進黨過去推動公投法的民主價值」。

邱臣遠建議，請中央政府確實評估興建「四接」天然氣接收站對環境的衝擊，瞭解地方環境保護是當地居民關心的重要議題，更是地方自治重要的一環，不要因為中央行政程序的自我表述，最後喪失民眾公投的權力。

邱臣遠說，他認同基隆市政府依照基本原則依法行政，對於相關法規先研究清楚後採取行政救濟，請基隆市政府檢視整個同意公投及申請程序是否有瑕疵，並且再跟中央政府溝通，充分表達地方對四接案的質疑及論點。

邱臣遠呼籲，中央政府必須重視基隆民眾，對於基隆的重大議題具有公民投票的權力，如果行政院長陳建仁強調事涉中央，不適合基隆地方公投，那麼就應該還給基隆民眾表達意願的權利，至少要先辦諮詢性公投。

邱臣遠說明，依照「地方制度法」第75條第4項規定，「縣市政府辦理自治事項違背憲法、法律或基於法律授權之法規者，由中央各該主管機關報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止其執行」。

公投 邱臣遠 基隆 林右昌 四接

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