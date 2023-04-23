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見到李顯龍？侯友宜訪星未公開行程 重量級人物呼之欲出

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜參訪新加坡行，至今仍有行程未對外公開，極有可能是密會新加坡總理李顯龍。圖／報系資料照
新北市長侯友宜參訪新加坡行，至今仍有行程未對外公開，極有可能是密會新加坡總理李顯龍。圖／報系資料照

新北市長侯友宜21日上午在新加坡會面副總理、未來總理接班人黃循財，引發矚目。而後，侯友宜在當日下午臨時更改行程，使出調虎離山之計參加另一場不公開行程，侯究竟拜會了誰，令人好奇。若連黃循財都能對外公開，但這場行程卻至今都保密到家，除了見總理李顯龍之外，還能有誰？

侯友宜結束四天三夜新加坡參訪，其中有數個不公開行程，包括拜訪黃循財、新加坡國家發展部長李智陞、東北區市長朱倍慶等人，不過星國事後都有主動公開這些會面經過。

然而，侯友宜在21日下午原預計要參訪新創產業，不過只在現場待了一下便匆匆離去，參加一場「不公開行程」，隨後才又前往拜會新加坡經濟發展局與副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮等人。

四天三夜的行程中，目前只有一場不公開行程「仍是個謎」，若連拜會星國第二把交椅的黃循財都能公開，還有誰的層級高到不能講，答案呼之欲出，極有可能是新加坡總理李顯龍。

不過，可能因為礙於中方的關係，「侯龍會」只能做不能說。如果侯友宜21日下午會面的對象真是李顯龍，便可看出星國對侯友宜的高度重視，畢竟2006年時任台北市長的馬英九見到李顯龍時，還兼具國民黨主席身分。

依照慣例，密會是否公開得由新加坡決定，如星國在意中國看法，很有可能會將此事永遠塵封，但外界仍能從蛛絲馬跡看出端倪，侯友宜連與黃循財會面都能昭告天下，在星國還有什麼秘密行程不能如實招來，旁敲側擊之下，不能明說的「這個人」，地位必在黃循財之上，星國之大，還能是誰？

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