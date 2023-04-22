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土城槍擊案傷侯友宜「刑警」形象 藍委：操作痕跡明顯

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
土城槍案案發生，新北市長侯友宜越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團。圖／新北市政府提供
土城槍案案發生，新北市長侯友宜越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團。圖／新北市政府提供

代表國民黨角逐2024總統大選呼聲最高的新北市長侯友宜正出訪新加坡，彼時土城傳出51聲槍響，讓侯從新加坡撥打越洋電話，指示新北市警察局長廖訓誠以最快、最嚴謹態度緝查。民進黨批評侯友宜錄影指示廖訓誠太過刻意，根本是作秀。然而，土城槍擊案發生時間之巧，也讓陰謀論隨之而生，國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪認為，土城槍擊案有人為操作的痕跡。

根據網路流傳的槍擊現場影片，4月20日在新北市土城區有名17歲少年自計程車下車，當街持衝鋒槍對著當鋪掃射共51槍，掃射完畢後有條不紊的走回計程車。影片內容顯示，現場情況讓民眾惶惶不安，一旁的用路人紛紛避開，深怕受到波及。槍擊影片在網路上大量流傳，相關案件立即成為社會關注焦點，該案也變成民進黨攻擊侯友宜荒廢市政、治安亮紅燈的基礎。

媒體人黃暐瀚認為，選舉期間任何市政缺失（治安、槍擊、風災、火災、市民生命財產損失等等），都會擴大市民對於侯友宜「偏廢市政」的不滿。這是侯友宜的難題，這次土城槍擊案，對侯友宜，絕對有傷。

詢及本次土城槍擊案成為攻擊侯友宜的工具，槍擊案發生的時間點引人遐想，是否有些人為斧鑿痕跡？曾銘宗表示，過去這種重大治安事件，很少會有這些影片流出，誰有這個影片？誰流出去？誰又刻意讓影片在網路上大量流傳？操作痕跡非常明顯，因此他強烈呼籲，不要讓治安事件作為競選主軸，或者是拿來打擊競選對手的工具。

曾銘宗也說，針對案件他不敢多做揣測，但影片被刻意流傳，外界也有懷疑是不是有人在背後刻意操作。

劉姓少年4月20日持槍朝新北市土城區一間當舖掃射51槍。圖／聯合報系資料照片
劉姓少年4月20日持槍朝新北市土城區一間當舖掃射51槍。圖／聯合報系資料照片

槍擊 侯友宜

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