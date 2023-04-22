影／陳福海加入民眾黨外界諸多揣測 陳玉珍唱「聽海」吐心聲

金門縣長陳福海日前被媒體爆出在選前加入民眾黨，引起各界熱議，金門籍立委陳玉珍今天在參加金寧鄉石蚵文化季受訪時表示，她也是看了新聞才知道，不過她也以大海妙喻陳福海，一眼望過去有很多顏色「莫測高深」，陳玉珍還秀出網軍嘲諷陳福海的梗圖，說很有創意，並小秀歌喉唱了一段「聽海」的歌曲，全程幽默以對。

陳玉珍今天一早參加金寧鄉石蚵文化季的「千人剖蚵」活動，沿途跟民眾親切問候，關於民眾合影的要求，她也有求必應，為了行銷石蚵，她也連吃了3顆現剖的石蚵，直說「好吃、鮮甜」。

針對記者詢問陳福海加入民眾黨一事，陳玉珍說，她也是看了新聞報導才知道，她也秀出LINE群組上流傳的梗圖，直說有創意，陳玉珍說圖上面寫著一句「寫信告訴我，今天的海是什麼顏色」，旁邊則是列出「國民黨、親民黨、民眾黨與民進黨」，真的相當幽默。

陳玉珍還說，有一首歌也相當符合，就是張惠妹的「聽海」，接著她就自己唱了一段，還說歌詞「寫信告訴我今天海是什麼顏色，夜夜陪著你的海，心情又如何，灰色是不想說，藍色是憂鬱」，她調侃「藍色是憂鬱、灰色是不想說」2句，都有雙關語的意涵。

陳玉珍透露，就她知道，陳福海目前也還是親民黨員，加上民眾黨，就是2種黨的黨員，不過這些都是柔性政黨；至於陳福海是否是政黨「劈腿」，陳玉珍則閃躲的說，只要為金門好，都是好事，陳福海算是努力為金門加入各政黨支持。