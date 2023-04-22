林右昌、謝國樑同場不同框 謝國樑：四接公投將走行政救濟

四接公投案行政院認定違背憲法及中央法規，昨依「地方制度法」發函撤銷基市政府之審查決定，公投提案人王醒之昨批內政部長、前基隆市長林右昌「對不起基隆人」。林右昌今天未對此回應。謝國樑則說，未來公投將會走行政救濟途徑。

國立基隆高中今天舉行96周年校慶，市長謝國樑先到場致意，因10點要到政大演講9點離開。內政部長林右昌以校友身分9點半回母校，兩人同場不同框。各班級展現才藝表演，全體師生共同歡度特別的日子。

針對昨天行政院撤銷四接公投連署後，下一步作為？謝國樑說，地方的環保、漁業是地方自治的事項，當初假如連署完送基隆市政府批准核可後就以公投，但透過不同行政的程序操弄，最後變成民眾基本公投的權力已經喪失了。

謝國樑表示，市府雖然努力曾經嘗試用解釋的方式，只是想要還給民眾該有的公投權力，然而行政院仍然駁回，他感到非常遺憾、難過。

「未來公投將會走救濟途徑」，謝國樑說，後續的方法和作為，市府內部會再討論清楚，再來決定下一步作為。

外界認為兩位前市長林右昌、李進勇，現在分別是內政部長、中選會主委，兩人聯手「殺」了四接投連署。謝國樑對此回應，他只能說，即使最後公投沒有了，「這個公投權力是屬於基隆民眾的，這一點希望他要有此認知」。

四接公投連署小組發言人陳冠羽議員說，基隆市長謝國樑要做為一個護海的市長，應提出行政救濟，最後不管公投能不能繼續下去，守護外木山的行動仍會持續下去，不會停止。

林右昌致詞說，以前參加校慶是用市長的身分，今天是內政部長的身分，他是基中96年來第一位擔任內政部長的校友，他感謝當年學校的栽培，他記得他們那一屆的同學都各有成就，光是台積電年薪千萬元的高階主管就有好幾個，讓現場同學聽得都很欽羨。

出席校慶的議長童子瑋表示，民意很重要，但探求民意的途徑也很多。該公投案已違背憲法及中央法規，事關重大，既然行政院已依「地方制度法」規定，發函將基隆市政府之審查決定予以撤銷，基隆市政府應停止執行該公民投票案後續相關作業。