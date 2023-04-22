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槍案藍批陳建仁、林右昌推責：警人事中央派還當局外人？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
新北市發生槍擊案，行政院長陳建仁昨稱希望新北市政府負起責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗(圖左)今表示，槍擊事件陳建仁和內政部長林右昌的發言，都是把責任推給地方，但警察局長等人事都是中央派任，中央政府當然要負責，譴責中央政府當「局外人」。記者程遠述／攝影
新北市發生槍擊案，行政院長陳建仁昨稱希望新北市政府負起責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗(圖左)今表示，槍擊事件陳建仁和內政部長林右昌的發言，都是把責任推給地方，但警察局長等人事都是中央派任，中央政府當然要負責，譴責中央政府當「局外人」。記者程遠述／攝影

新北市日前連發生槍擊案，行政院長陳建仁昨要求地方政府對這件事做最好處理，並稱希望新北市政府負起責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，槍擊事件後，陳建仁和內政部長林右昌的發言，都是把責任推給地方，但警察局長等人事都是中央派任，中央政府當然要負責，譴責中央政府當「局外人」。

曾銘宗並表示，行政院前院長蘇貞昌過往曾因不滿治安問題直接對地方警局長「拔官」，但像台南88槍案件，卻沒聽到民進黨官員說台南市政府要負責，蔡政府執政都是多重標準。

國民黨立委李德維也指出，幫派堂口掃射案件等，需要的不只是地方縣市處理，行政院及內政部都應該動起來，且槍械走私抓不勝抓，掃黑行動狀況等，陳建仁內閣在治安上要給全民更多信心，尤其警政人事是中央一條鞭，掃黑以及查緝槍械走私等，中央要負起責任、刻不容緩。

曾銘宗表示，林右昌評論槍案說自有公評，他要問內政部長到底是誰？外界對林右昌自有公評，警局長是內政部遴選、行政院長核定，人是中央派的，出了事情，陳建仁、林右昌當然要負責，地方政府事執行面也要配合。

曾銘宗也表示，民進黨的內政部前部長徐國勇任內時就說過，內政部長和行政院長對治安成敗要負責，而現在陳建仁、林右昌把責任推給地方，自己好像無關，甚至當作局外人，更似乎以看笑話心態不顧人民，他給予兩人最嚴厲譴責。

曾銘宗指出，治安要好不是只有各縣市警察局業務，也涉及到調查局、法務部檢調系統，國民黨團要求陳建仁不要當局外人， 出來統合法務部、內政部等，全力打擊犯罪。

內政部 陳建仁

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