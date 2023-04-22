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基隆護海公投遭撤銷挨批「開民主倒車」 陳建仁曝原因

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基隆護海公投遭撤銷 陳建仁：因涉及中央專屬工作

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳建仁上午受訪表示，已要求警政署與地方合作掃黑，目前警政署已掌握槍擊案幕後操控者，對於維護國人的身家的安全，是政府的責任。記者曾吉松／攝影
陳建仁上午受訪表示，已要求警政署與地方合作掃黑，目前警政署已掌握槍擊案幕後操控者，對於維護國人的身家的安全，是政府的責任。記者曾吉松／攝影

基隆市政府3月底通過地方性基隆護海公投案審查，遭行政院撤銷，基隆市長謝國樑對此表示相當遺憾，對此感到不能理解；環團也批這是開民主倒車。行政院長陳建仁表示，基隆自辦地方公投涉及中央專屬工作，因此依法撤銷，也希望基隆市政府依法辦理。

陳建仁今天參加2030世界地球日氣候變遷屬籌備處揭牌典禮，會前接受媒體訪問時作以上表示。

陳建仁說，四接設立最重要是希望在基隆把燃油機組改為燃氣機組；這樣做主要目的有三，第一個就是確保北部供電的穩定，第二，當燃油機組變成燃氣機組時，可以減少排碳，降低這個溫室氣體的排放量；更重要的是，會做好生態保育，這工作是確保用電，環保以及生態減排都可以得到確保。

他表示，基隆市政府辦的地方公投，因為涉及中央專屬的工作，所以並不適合由地方政府來通過，所以依法讓公投撤銷，那撤銷過程中，也希望基隆市政府能夠依法辦理，取消這次地方公投。

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