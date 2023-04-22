「第三極」已非歐洲主流 台灣不應再對法國「棄台」疑慮緊抓不放

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪中時，一席「歐洲要避免因台灣被捲入美中衝突」「歐洲要戰略自主」的談話，至今仍餘波盪漾，遭多人質疑法國要「棄台」，也讓「法國在台協會」被迫出面滅火。到底台灣該擔心馬克宏的言論，如何理解他提的「歐洲要成為第三極」主張？本文有相關分析。

早在法國前總統戴高樂（de Gaulle）建立第五共和以來，打造一個和美國聯盟卻不扈從的外交政策，就一直是法國的主軸，「也就是所謂的第三極」。冷戰時期是在美蘇之間，現在則在中美之間，「也就是說，法國仍是西方集團的一分子，但不是美國的追隨者。」長期關注歐盟事務的台大社科院院長蘇宏達分析道。

圖／法國前總統戴高樂（de Gaulle）。wikimedia commons by Ludwig Wegmann

馬克宏的涉台發言，本質是戴高樂主義的延伸

法國不但是聯合國的五個常任理事國之一，同時也是擁有核子武器的軍事強權，這些因素造就法國的「戴高樂主義」，馬克宏這次訪中針對兩岸議題的談話，本質上就是戴高樂主義的延伸。

60年代美蘇冷戰，時任法國總統戴高樂想跳脫冷戰東西對立的情勢，並在外交與國防兩個領域中，走出自己的路。

台灣歐盟論壇召集人張台麟指出，在外交領域上，戴高樂上台後就推動法國與中華人民共和國外交正常化，讓法國成為西方國家中，與中華民國斷交的先鋒部隊，並積極拉攏非洲、拉美等第三世界國家；在國防上，法國甚至在1965年還曾退出由美國領導的北約組織，直至2009年才重返北約。

另外在歐洲整合過程中，歐洲強調國防自主的聲音，例如50年代功敗垂成的歐洲防務共同體；2009年生效的歐盟里斯本條約，也可視為強化自身外交自主的努力。馬克宏這次訪中強調的「歐洲戰略自主」，就是在這架構下提出的想法。

也就是說，法國在過去有這樣的傳統與取向，但無法親身實踐的主因？可能和整體大環境，及法國本身國防實力有關。

張台麟認為，「理想歸理想，受限國際政治的形式，馬克宏這種強調第三極的聲音，一直沒辦法很完整的散發出來。」近年經濟的不景氣，再加上美中對抗、俄烏戰爭等影響，馬克宏強調的歐洲戰略自主呼聲，在歐洲大陸持續弱化。

針對馬克宏訪中言論，波蘭國內安全局直言北約必須團結一致，「讓歐洲與美國相鬥是死路一條。」芬蘭駐比利時大使館顧問直言馬克宏無權代表整個歐盟，「歐盟並沒有比以往更需要中國，那只有不代表歐洲其他國家的法國。」

張台麟表示，特別是俄烏戰爭發生後，馬克宏希望的歐洲共同國防政策受到很大的挑戰，「到底是北約比較重要？還是歐洲比較重要？」這樣的疑問在歐洲各國民眾的心中隱隱浮現。目前戰略自主的聲音，在歐洲大陸受到極大的壓縮，已經不是一種主流看法。

圖／法國總統馬克宏與中國國家主席習近平會面。中國人民政府網

法軍艦穿越台海，歐洲對中有三手策略

儘管馬克宏訪中時針對台灣議題的言論，隱隱讓人有「棄台論」之感，但在馬克宏返回歐洲後，就傳出法國軍艦穿越台海的消息，接著又有兩團法國國會訪問團接續訪台。

儘管馬克宏的言論似乎對台不利，但從實際做為來看，法國政府目前的挺台作法，似乎與美國相異不大。

「我們應該這樣看這項議題，歐盟2019年3月推出一份對中政策，強調三個主軸：制度性對手、經濟上競爭、國際議題的合作夥伴。換言之，馬克宏訪中拿到許多合約，第一個目的是經濟性的，拿到好處後當然要講一些好聽話，但我完全不認為這些話是法國，或者是歐盟的政策。」張台麟認為。

尤其國際政治本來就是「多手策略」，以現在的歐盟對中政策，甚至可以說是「三手策略」，面對這樣的國際現實，台灣不需要特別抓住某一個點去發揮，不論這個點對台灣有利或不利，看待國際政治，應該要有一個更宏觀、中肯的看法。

特別是台歐或台法之間，包括科技、經濟、文化等領域，雙方都有相當多的合作空間，這些合作不會因馬克宏的涉台言論而影響。張台麟強調，儘管目前國際情勢，台灣是處在一個相當有利的位置，但他發現近期的歐洲訪台團，大多僅是擁有立法權的國會議員，未來台歐、台法雙方的交流，應強化行政權的對話，甚至是部長級或高層對話。

畢竟，以法國來說，國會的權力相對來說不是那麼大，除非這些議員回國後「每天都挺台，書面質詢行政官員」，否則影響力難以擴散，雙方提升行政權的交流與對話，「這點才是未來台法間，應該加強合作的地方。」

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）