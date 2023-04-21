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王醒之批林右昌「對不起基隆人」 前市府發言人反轟：怎可栽贓林部長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
前基隆市府發言人游本明。記者游明煌／翻攝
前基隆市府發言人游本明。記者游明煌／翻攝

行政院認定違背憲法及中央法規，今依「地方制度法」發函撤銷基市政府之審查決定。公投提案人王醒之說，前基隆市長、內政部林右昌「真正對不起基隆人」。前市府發言人游本明回應，怎可栽贓到林部長頭上，反批王醒之邏輯錯亂。

基隆市政府前發言人游本明今晚表示，任何公投提案，都要依法行之，王醒之所提的公投案日前已被中選會認定是違法又違規，怎麼好意思還栽贓到林部長頭上。

游本明說，而且王醒之根本邏輯錯亂，照王的說法不正剛好證明當初林市長是多麽慎重處理王的提案，才依法提送給行政院進行審認，王怎麼會把慎重處理刻意扭曲成拖延，實在令人不解。

針對基隆市政府通過四接護海公投案，行政院認定違背憲法及中央法規，今依「地方制度法」發函撤銷基市政府之審查決定。

公投提案人王醒之說，痛心疾首，並批「林右昌部長在當林右昌市長期間，對此案始終模糊、瞹昧不明，不敢得罪基隆人，更不敢得罪中央，使用拖字訣，真正對不起基隆人的就是林右昌」。

公投 四接 林右昌 王醒之

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