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行政院撤銷四接公投 立委建議市府舉辦「諮詢性公投」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
行政院今天撤銷四接護海公投案。圖／聯合報系資料照
行政院今天撤銷四接護海公投案。圖／聯合報系資料照

行政院今天撤銷四接護海公投案，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批手法粗暴；民眾黨立法院黨團幹事長張其祿建議基隆市政府仍可舉行「諮詢性公投」反映民意；時代立委陳椒華指出，民間團體一直以來的訴求是反對使用填海造地工法，政府強行通過四接填海開發，將使「自然海岸零損失」成為笑話。

邱臣遠表示，林右昌換了位置就換了腦袋，沒有為基隆人捍衛權益，愧對民進黨過去推動公投法的民主價值。政府應有讓人民表達意願的權利，「行政院不知道在怕什麼」，這次的手法看起來就是變相粗暴性的推翻。

張其祿表示，行政院爭點為「是否屬於地方自治事項」，中選會要去審議，到底算不算地方自治的範疇，法律上有可探討的空間。四接和當地民眾有直接關係，即使中央駁回公投，基隆市政府仍可以「諮詢性公投」的方式繼續舉辦地方投票，反映民意真實的聲音。

陳椒華表示，基隆水產動植物保護區屬於地方管轄範疇，地方政府有權准駁開發，護海公投訴求對象並沒有問題；但民間團體一直以來的訴求都並非反對四接、反對電廠轉型，而是反對使用填海造地工法，四接現在的東移方案將破壞基隆市僅存完整的自然海岸，執政黨強行通過四接填海開發，將使「自然海岸零損失」成為天大的笑話。

時代力量立委陳椒華。圖／聯合報系資料照
時代力量立委陳椒華。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）。記者林俊良／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）。記者林俊良／攝影

四接 公投 基隆

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