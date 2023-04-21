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槍案案陳建仁點名新北 藍委質疑「看好戲」：徐國勇說部院長有責

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
新北市日前連發生2起槍擊案，行政院長陳建仁今表示希望新北市政府負起責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，陳建仁此說法像「看好戲」心態。記者黃義書／攝影
新北市日前連發生2起槍擊案，行政院長陳建仁今表示希望新北市政府負起責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，陳建仁此說法像「看好戲」心態。記者黃義書／攝影

新北市日前連發生2起槍擊案，行政院陳建仁今要求地方政府對這件事做最好處理、徹查嚴辦，希望新北市政府負起責任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，陳建仁此說法像「看好戲」心態，不要忘記內政部前部長徐國勇曾說過，行政院長可指揮內政部遴任警察人事，所以內政部長和院長，也要負責治安成敗。

內政部長林右昌今受訪也表示，這是地方治安事件，相信各地縣市首長會判斷該如何處理，社會也自有公評。

曾銘宗表示，槍擊案當然地方政府要處理，但陳建仁和林右昌的說法，讓人質疑是在「看好戲」，棄民眾於不顧。

曾銘宗指出，徐國勇去年在任時因警官人事案受訪時曾說，所有警察人員是內政部管理，警察遴任的權力在內政部，行政院長也有絕對的權力，因院長可以指揮內政部來遴任，而治安的成敗，內政部長跟行政院長也要負責任。

曾銘宗表示，民進黨的部長自己說過行政院也應負責治安成敗，呼籲陳建仁和林右昌不應讓人認為是「看戲」，好像置身事外，而是該負起本來就有的責任，一起著手改善治安。

槍擊 陳建仁 行政院 國民黨 曾銘宗 徐國勇

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