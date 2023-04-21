四接公投被撤銷 提案人王醒之痛批林右昌「對不起基隆人」

針對基隆市政府通過四接護海公投案，行政院認定違背憲法及中央法規，今依「地方制度法」發函撤銷基市政府之審查決定。公投提案人王醒之說，痛心疾首，並批「林右昌部長在當林右昌市長期間，使用拖字訣，真正對不起基隆人。」

「林右昌部長在當林右昌市長期間，對此案始終模糊、曖昧不明，不敢得罪基隆人，更不敢得罪中央，使用拖字訣，真正對不起基隆人的就是林右昌」，王醒之說。

王醒之指出，現在行政院要用地方制度法第75條第4項撤銷公投，基隆市政府應以地方制度法75條第8項尋求司法救濟。

未來下一步怎麼走？王醒之表示，現在基隆人的民意已集結，行政院要封殺公投，他們仍會把反對接接填海造陸這個運動往前推進。行政院在明天世界地球日的前一天做出「沒收公投」的決定令人痛心疾首，而將這個公投案扭曲為「非地方自治事項」更是惡意。

沒有要用投的結果去綁架經濟部，而是要市政府聽一聽民意，從頭到尾都是地方自治事項，公投主文是針對四接選址位置在水產動植物保育區，兩者完全重疊，基隆人難道不能對水產動植物保育區表示意見嗎？

王醒之表示，針對四接選址於基隆市水產動植物保育區的爭議，前市長林右昌早於2010年未經公眾討論就悄悄回文台電「本府原則同意開發事項」。當年基隆市政府既能回文同意，現在基隆市民自有權利提出公投，並且要求市府明確拒絕。

王醒之更出示一份文件說明，基隆市水產動植物保育區就是李進勇於1999年擔任市長期間依照漁業法劃設與公告的，自然是地方自治事項無疑。過去將近一年來林右昌阻擋這個公投的手段簡直「斧鑿歷歷」。

王醒之指出，人口僅30幾萬人的基隆，多年以來飽受火力發電廠汙染之害，從基隆新北交界的深澳火力發電廠，到基隆八斗子的北部火力發電廠、再到外木山的協和火力發電廠，合計排放空汙高達140年，且絕大部分電力都往外縣市輸送，是典型的「北電南送」。

他說，如果以「重大公共建設」、「能源轉型」為名，在基隆填海造地，破壞水產動植物保育區、在全國關稅收入第一名的基隆港嘴上興建接收站，影響港口營運、甚至新協和電廠的二氧化碳與懸浮微粒的排放總量更將數倍於現在，那這無疑是軟土深掘。