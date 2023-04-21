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陳凱凌涉貪性招待遭訴！藍營要賴清德道歉 批綠貪汙怠政害鄉土

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
台南市經發局前局長陳凱凌因涉貪並接受性招待遭起訴。圖／本報資料照片
台南市經發局前局長陳凱凌因涉貪並接受性招待遭起訴。圖／本報資料照片

台南市經發局前局長陳凱凌昨被檢方依貪汙、財產來源不明、洗錢等罪起訴，陳凱凌更被指控多次索賄及要求性招待。國民黨發言人林家興表示，台南已淪為綠營治理慘況的最糟糕示範，「清廉勤政愛鄉土」實際上成為「貪腐怠政害鄉土」，民進黨主席應出面向大眾說清楚講明白，先對全民嚴正道歉才有資格談參選總統。

林家興並質疑，陳凱凌過去擔任過高雄市長陳其邁、監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅與台南市長黃偉哲等多名民進黨要角的重要幹部，民進黨對其劣行都不知情？請問曾擔任台南市長的賴清德，難道還要當作事不關己嗎？

林家興指出，民進黨長期執政的台南，「清廉勤政愛鄉土」口號通通做不到，實際上是「貪腐怠政害鄉土」，台南更已成為光電黑金利益的禁臠，曾號稱要「打造大台南光電城」的賴清德，做起來卻變成打造「大台南黑金城」，「這種治理成績還想選總統害台灣？」

中國國民黨副發言人呂謦煒也表示，陳凱凌不僅向營建業者索取金錢，甚至還要求業者找酒店喝花酒、接受業者性招待，賄款甚至用來賄款給酒店小姐並購置情趣娃娃，種種荒誕行徑，不僅違背政務官的高道德要求，更已突破法律的紅線。

而「冰凍三尺，非一日之寒」，陳凱凌過去跟隨高雄市代理市長陳其邁入市府，歷任楊秋興的高雄縣新聞室主任、陳菊的高雄市環保局代局長、建設局代局長、捷運局長和副秘書長，隨後擔任鄭文燦的桃園捷運公司總經理與林智堅的新竹市都發處長，其敢於違法亂紀，難道不是因有民進黨執政下囂張作為與一再縱容，才養大胃口？

呂謦煒表示，民進黨還要因為是自己人就包庇、縱容而默不作聲，事不關己嗎？且陳凱凌還有疑似涉及光電利益的貪瀆案件正被檢方另案偵辦中，月前台南市經發局也再度被檢方搜索。

而台南包括從88槍擊案與民進黨正副議長賄選案，都和民進黨前中執委郭再欽有關，且傳出都涉及光電利益，據媒體報導，陳凱凌若不是因被控收賄被檢調查辦，原本更獲郭再欽力挺，推薦給黃偉哲作為副市長人選。讓如此龐大的黑金勢力在台南能夠呼風喚雨、讓台南淪為貪腐城的，不就是民進黨？

呂謦煒表示，賴清德在競選台南市長時，就號稱要打造台南「百萬太陽光電城計畫」，賴清德引進光電利益到台南，又因民進黨長期執政，逐漸形成鴨霸專制心態，這難道不就是造成郭再欽獨攬光電利益，更讓陳凱凌貪汙行為走火入魔、自蹈法網的根本原因？賴清德與民進黨欠台南人與全民一個道歉。

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民進黨 陳凱凌 賴清德 林家興 國民黨

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