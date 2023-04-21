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馬英九希臘演講成「台北前總統」挨批 官網改為「台灣前總統」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九24日將到希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）演講，而論壇官網上馬英九的頭銜先被載為「Former President of Taipei（台北前總統）」，稍早該官網做出更改，現在最新頭銜為「Former President of Taiwan（台灣前總統）」。圖／取自Delphi Economic Forum官網
前總統馬英九24日將到希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）演講，而論壇官網上馬英九的頭銜先被載為「Former President of Taipei（台北前總統）」，稍早該官網做出更改，現在最新頭銜為「Former President of Taiwan（台灣前總統）」。圖／取自Delphi Economic Forum官網

前總統馬英九24日將到希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）演講，論壇官網上馬英九的頭銜被載為「Former President of Taipei（台北前總統）」，不過稍早該官網做出更改，現在最新頭銜為「Former President of Taiwan（台灣前總統）」。

馬英九頭銜被載為台北前總統後，前總統馬英九辦公室就聲明表示，發現錯誤後已向對方反映，我外交部已積極協調。而前總統馬英九辦公室也強調，馬英九收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請信中， Symeon先生是稱馬英九為總統，並完整寫出Republic of China（中華民國）。

根據德爾菲經濟論壇官網講者頁面，馬英九的頭銜被改為「Former President（2008-2016） of Taiwan（台灣前總統）」。

馬英九 希臘

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