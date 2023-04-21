馬英九希臘演講成「台北前總統」挨批 官網改為「台灣前總統」

前總統馬英九24日將到希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）演講，論壇官網上馬英九的頭銜被載為「Former President of Taipei（台北前總統）」，不過稍早該官網做出更改，現在最新頭銜為「Former President of Taiwan（台灣前總統）」。

馬英九頭銜被載為台北前總統後，前總統馬英九辦公室就聲明表示，發現錯誤後已向對方反映，我外交部已積極協調。而前總統馬英九辦公室也強調，馬英九收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請信中， Symeon先生是稱馬英九為總統，並完整寫出Republic of China（中華民國）。

根據德爾菲經濟論壇官網講者頁面，馬英九的頭銜被改為「Former President（2008-2016） of Taiwan（台灣前總統）」。