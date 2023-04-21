21名檢察長調動 賴士葆：操守敗壞官員逍遙是政府共犯結構包庇

法務部今天公布21名檢察長的異動名單，國民黨立委賴士葆表示，操守敗壞的官員可以逍遙法外，是因為行政長官、檢調和監察院包庇縱容的共犯結構導致。因此，當司法不能獲得人民的信賴，檢察長大風吹的調動，沒有質變，還是讓人民覺得司法替政黨服務。

賴士葆強調，台南前經發局長陳凱凌被檢方起訴，內容包括索賄、接受廠商酒店宴飲、性招待、包養酒店女、洗錢、買房超貸、收回扣等等，這些花天酒地、詐財斂財的罪行都是經常性，長期一再重複性的發生，過去5個綠營縣市首長重用他擔任局處首長的長官，都一無所知嗎？他們都應該出面致歉。

賴士葆指出，台南執行非核家園很徹底，大力發展太陽綠能產業，西濱海岸到處都是光電板，也因光電產業的龐大利益帶來嚴重的官商勾結與黑金掛鉤，民進黨前中執委郭再欽涉嫌爐渣案不法利益高達21億元，並涉及88槍擊案，全都與光電的利益糾葛產生的恩怨有關。

賴士葆提到，南檢以貪汙、財產來源不明、洗錢等罪起訴陳凱凌，看似惡名昭彰，然實際涉及金額是幾百萬的金額，就是切割陳凱凌與太陽光電數十億的相關，綠營地方人士透漏陳凱凌與郭再欽關係密切，惟檢調不查。就像副總統賴清德愛將行政院前發言人陳宗彥，在台南民政局長任內涉貪、涉嫖，這麼重大的事件竟然沒有通報市長，以致陳宗彥一路高升到內政部次長，被踢爆之後倉促下台切割，檢調也不再追究，其中的隱情可想而知。

賴士葆認為，這些長年吃香喝辣、操守敗壞的官員可以逍遙法外，是因為行政長官、檢調、監察院都是包庇縱容的共犯結構所致。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康