槍擊案陳建仁劍指新北 藍軍反批甩鍋「這個男人太狠了！」
新北市日前接連發生2起槍擊案，行政院長陳建仁今要求地方政府對這件事做最好處理、徹查嚴辦，希望新北市政府負起責任。藍營文傳會副主委江怡臻今表示，掃除黑幫難道是新北一個人的武林嗎？行政院長竟直接甩鍋，「這個男人太狠了！」
行政院長陳建仁今出席「石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工」時，針對新北發生兩起槍擊案表示希望新北市政府能夠負起責任。藍營文傳會副主委江怡臻則說，掃除黑幫難道是新北一個人的武林嗎？
她說，蘇內閣任內的警政署長陳家欽曾說，警政是單一指揮系統，中央地方是一個團隊，但現在雙北發生槍擊案，行政院長竟直接甩鍋，而非共同承擔，令人傻眼，也令人悲憤，難道只因為是侯友宜，就要扛所有中央不管的事？這個男人太狠了！所謂「溫暖內閣」，只令人心寒。
江怡臻指出，新北在掃除黑幫工作上持續努力，特別是阻斷黑幫經濟命脈部分，其中民眾感受最深的攔阻詐騙，去年12月至今年1月短短兩個月，攔阻金額共達新台幣1億1621萬885元，較去年同期攔阻增加5665萬4215元，攔阻件數成效提升28.29%。
江怡臻說，阻攔詐騙不是只有新北市做好就好，中央的「打詐國家隊」必須發揮效用，共同讓台灣人民不再擔心受怕。民進黨號稱國家隊守護台灣，推出疫苗國家隊、雞蛋國家隊⋯結果通通都沒用，真心期待「打詐國家隊」發揮作用，中央地方一起拼治安。
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