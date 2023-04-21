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行政院撤銷四接公投 謝國樑：相當、相當遺憾不能理解

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑。記者游明煌／攝影

針對基隆市政府日前通過四接護海公投案，行政院認定違背憲法及中央法規，今日依「地方制度法」發函撤銷基市政府的審查決定，並應停止後續相關作業。市長謝國樑說，「相當、相當遺憾」，感到不能理解，將在收到文之後再決定下一步如何處理。

謝國樑今天下午參加童軍表揚活動時受訪回應，他說，公投畢竟是地方的權力，四接公投提案人王醒之所提的補正和修正，他們認為符合地方自治事項，例如地方的環境等等，收到行政院這樣的消息，感到不能理解。

謝國樑表示，但目前尚未收到行政院發文的實際內容，會在等收到文之後才會做進一步的決定。

謝國樑說，就提案人所說的地方自治事項，地方自治的需求是存在的，需要公投的內容應該要讓人民表達，對行政院就這樣駁回他感到「相當、相當遺憾」。

被問到是否會依行政院指示暫停公投後續作業？謝國樑指出，會在收到行政院的文後，審慎評估下一步該如何處理，基本上還是依法行政，會看地方制度法給予的權限到底在哪裡，研究清楚後再向外界報告。

基隆發起反對四接填海造陸公投，去年基隆市長林右昌任內因認為是否為地方自治事項有疑慮，依基隆市公民投票自治條例，報請行政院認定，經行政院交由內政部會商相關機關後，內政部去年12月16日函復基隆市政府，王醒之領銜提出之公民投票案內容非屬地方自治事項。

基隆市政府上月底通過「基隆護海公投」審查，謝國樑認為提案人補政後屬地方自治事項，准予可以進入第二階段連署，公投成員也已展開後續作業，已徵求五百個連署點，並對外說明徵求連署志工。

行政院撤銷四接公投，謝國樑：相當、相當遺憾不能理解。記者游明煌／攝影
行政院撤銷四接公投，謝國樑：相當、相當遺憾不能理解。記者游明煌／攝影

公投 行政院 謝國樑 四接

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