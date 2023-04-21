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就安基金補助高雄市三千萬 藍批許銘春自肥綠營縣市應下台

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
勞動部以就業安全基金補助高雄市府活動三千萬元，引起民進黨立委楊曜批評「拍馬屁」，日前高雄市府撤案。國民黨團今表示，勞動部長許銘春是自編自導自肥，應出面道歉檢討、甚至下台。記者程遠述／攝影
勞動部以就業安全基金補助高雄市府活動三千萬元，引起民進黨立委楊曜批評「拍馬屁」，日前高雄市府撤案。國民黨團今表示，勞動部長許銘春是自編自導自肥，應出面道歉檢討、甚至下台。記者程遠述／攝影

勞動部以就業安全基金補助高雄市府活動三千萬元，引起民進黨立委楊曜批評「拍馬屁」，日前高雄市府撤案。國民黨團今批評表示，勞動部先射箭再畫靶，提議補助了一個月後，才通過補助計畫要點，偷跑且也不符合基金用途，補助結果更是圖利綠營縣市，勞動部長許銘春是自編自導自肥，應出面道歉、甚至下台。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。國民黨立委陳以信表示，勞動部就業安定基金的使用，應在安定就業、改善勞動條件的範疇內，但勞動部將就業安定基金以「補助直轄縣市政府辦理推展女性勞動計畫補助」為由，4千萬元預算中拿3千萬元補助高雄市政府「112年度勞動女性工殤紀念展映演計畫」。

陳以信指出，該計畫類似文化展演計畫，應找文化部補助，而非勞動部，而就業安定基金委員梁素蘭提案，建請勞動部與高雄市政府合辦活動，再由勞動條件與平等司追進提案，最後由許銘春同意。

陳以信表示，這是一起自編、自導、自肥的補助案，許銘春出身高雄市政府，該補助計畫80%又給了高雄市政府，令人質疑，許銘春應知所進退。

國民黨林為洲則表示，去年11月就安基金臨時動議要補助高雄市政府活動，12月才提出補助計畫要點，並且開放一個月時間讓各縣市提案，除了已先說好的高雄市府，其他縣市要申請都很趕。

林為洲指出，最後獲得補助的除高市三千萬元外，其他縣市總共獲近一千萬元，最大筆的也是綠營執政的屏東縣600萬元，藍營執政的彰化僅獲22萬元、新竹縣14萬元。

林為洲批評，不僅先射箭再畫靶還偷跑，最後又圖利綠營縣市，許銘春當時答詢時被氣哭，但這件事不是哭完就好，應出面道歉，嚴重要下台。

國民黨立委謝衣鳳也表示，該補助款項用途和就業安定無關，補助辦法根本就是為了高雄市府「量身訂做」，讓高雄拿下了八成補助款，要求許銘春道歉並提出檢討措施，否則是否未來在2024大選開跑後，各政府部會也會如法炮製，給予特定縣市政府補助款？

國民黨團總召曾銘宗指出，就業安定基金管理委員最多二十九人，但勞工代表最多僅5人，無法充分反映勞工聲音，才會讓就業安定基金成為許銘春的小金庫，連民進黨立委都看不下去，國民黨團對許銘春給予最嚴厲譴責。

曾銘宗表示，主張提高基金管理委員勞工代表人數至10人，也要求審計部對該基金近三年來各項經費支用情形，進行專案查核，確認符合法定用途，是否有浪費或是不當情事？如有不當情事，將追究行政及財務責任。

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