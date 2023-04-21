王鴻薇：中選會無權認定四接公投是地方或全國公投

日前國民黨立委王鴻薇在立法院司法及法制、內政委員會聯席會議上，質疑中央選舉委員會（中選會）主委李進勇，沒收關於「四接」爭議的「基隆護海公投」。王鴻薇接受訪問指出，中選會雖然是公投主管機關，但中選會並沒有認定這個公投提案屬於地方性公投，或者是全國性公投的權責。

王鴻薇表示，中選會在今（2023）年2月提到內政部沒有准駁地方性公投的權力，到了3月底，內政部表態護海公投屬於全國性公投，不屬於地方自治事項，中選會開始轉彎，立刻跟進表態屬於全國性公投而非地方性公投。4月20日中選會指基隆市政府違反「基隆市公投自治條例」，但根據基隆市公投自治條例第8條，對提案是否屬地方自治事項有疑義時，基隆市政府應報請行政院認定之；時任基隆市長、現為內政部長的林右昌就可以准駁，但林不願負責，做就把球丟給內政部，讓內政部表態不屬於地方自治事項。

王鴻薇強調，地方政府認為沒有疑義的時候根本不用行文行政院、內政部，指基隆市政府違反基隆市公投自治條例不合理，基隆市長謝國樑認為沒有疑義，也不需要中央介入，那中央在講什麼？中選會主委李進勇、林右昌都當過基隆市長，打壓基隆市地方公投、基隆的民意，用政治性的角度解讀，兩位基隆市前市長都背叛基隆。

王鴻薇提到，基隆對四接有很大的民意反彈，現在顯然蔡政府不讓基隆做四接公投，而且公投過或不過也不一定，何必急著打壓？

針對蔡政府是否急著補核能歸零的能源空窗，王鴻薇表示，蔡政府提非核家園，核能歸零，就要大幅提高其他的能源比例。按照蔡政府非核家園的規劃，要提高天然氣發電，要達到50%。但是，台灣的天然氣發電有個嚴重問題是接收站不足，現在已經搞到有七接，蔡政府為了實現非核家園，提高天然氣發電，所以這些接收站一定得推。

王鴻薇指出，地方性公投跟全國性公投的連署門檻差太多了，如果拉高到全國性公投，光連署人數就等同基隆人口，而且公投不能綁大選，不可能綁2024總統大選。上次四大公投沒過，就是一個例子，公投案不綁大選，要獨立通過會很困難。若變成全國性公投，也許台北人還願意幫忙連署、投票，但北部以外的民眾對四接議題冷感，連署的意願不高。

基隆市政府發言人余治明則說，基隆市府基於對地方自治的保護，允許公投團體補充資料後，准許進入下一階段。