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馬英九希臘演講頭銜是「台北前總統」 馬辦：已向對方反映

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九24日將到希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）演講，不過論壇官網上馬英九的頭銜被載為「Former President of Taipei（台北前總統）」。圖／取自Delphi Economic Forum官網
前總統馬英九24日將到希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）演講，不過論壇官網上馬英九的頭銜被載為「Former President of Taipei（台北前總統）」。圖／取自Delphi Economic Forum官網

前總統馬英九24日將到希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）演講，不過論壇官網上馬英九的頭銜被載為「Former President of Taipei（台北前總統）」。馬前總統辦公室聲明表示，發現錯誤後已向對方反映，我外交部已積極協調。截稿前官網資訊仍未更正。

馬前總統辦公室表示，期間發現錯誤後已向對方反映，外交部並主動積極與主辦單位協調，對於外交部勇於任事表達肯定。

行政院長陳建仁今天也對此事表示，主辦單位不當稱呼馬前總統是嚴重錯誤，建議未來應多加確認，才能確保台灣主權及尊嚴。

馬前總統辦公室指出，馬英九收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請信中， Symeon先生是完整寫出Republic of China，請陳建仁搞清楚狀況。

馬前總統辦公室並表示，也請陳建仁要有所作為，要求外交部拿出過去丹麥「哥本哈根民主峰會」等與主辦單位積極交涉的態度，全力的爭取應有之正確資訊。

馬前總統辦公室表示，站在民間的角度，認為向國際發聲至為重要，即便蔡政府無力處理，也不因此放棄站在民間立場為台灣發聲的機會。

馬英九辦公室指出，前總統馬英九收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請信中， Symeon先生是完整寫出Republic of China。圖／馬英九辦公室提供
馬英九辦公室指出，前總統馬英九收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請信中， Symeon先生是完整寫出Republic of China。圖／馬英九辦公室提供
馬英九辦公室指出，前總統馬英九收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請信中， Symeon先生是完整寫出Republic of China。圖／馬英九辦公室提供
馬英九辦公室指出，前總統馬英九收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請信中， Symeon先生是完整寫出Republic of China。圖／馬英九辦公室提供

馬英九 外交部 陳建仁

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