基隆護海公投違背憲法、中央法規　政院發函停止公投案

針對基隆市政府日前通過基隆護海公投案，行政院認定違背憲法及中央法規，行政院代理發言人羅秉成表示，行政院已於今日依「地方制度法」第75條第4項規定，發函將基隆市政府之審查決定予以撤銷，基隆市政府並應停止執行該公民投票案後續相關作業。

由王醒之領銜提出的基隆護海公投，時任基隆市長林右昌任內，依基隆市公民投票自治條例第8條第3項規定，報請行政院認定是否屬地方自治事項，經行政院交由內政部會商相關機關後，內政部去年12月16日函復基隆市政府，王醒之領銜提出之公民投票案內容非屬地方自治事項。

基隆市政府上月底通過「基隆護海公投」審查，行政院認定有恣意違法之處，為維護憲政秩序及公投法制之完整，今日正式撤銷該函，基隆市政府並應停止執行該公民投票案後續相關作業。

羅秉成說明，王醒之領銜所提公投案涉及台電公司協和電廠更新改建計畫（含接收站）能否執行，除依電業法規定電業之擴建屬中央主管機關權限外，亦影響我國整體電力供應、能源儲備、產業關聯等電政事宜，屬憲法第107條第5款規定電政為中央立法並執行之中央專屬事項。

其次，台電公司協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於前年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，該區域之管理及區域內設施興建之核准依商港法第2條及第9條規定屬交通部權限，非屬地方自治事項。

第三，漁業法第45條規定縣（市）水產動植物繁殖保育區之設置，由縣（市）主管機關提具該保育區之管理計畫書，報中央主管機關核定後公告之，並由縣（市）主管機關負責管理，屬憲法第108條第1項第6款規定海洋漁業屬由中央立法並執行，或交由省縣執行之中央專屬事項之具體實踐，亦非屬地方自治事項。

羅秉成強調，將燃油機轉改建為燃氣機組，是我國能源轉型的重要政策之一，而基隆協和電廠改燃氣計畫，不僅能夠確保台灣北部地區供電穩定，同時也能達到空汙減排、溫室氣體減量的效果，有助朝向低碳的能源轉型目標邁進；此外，政府在推動能源轉型的同時，也會兼顧生態保育，期能達到用電、減排以及生態的三贏目標。