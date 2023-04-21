遭立委質疑綁標 數位部：補助學術機構 主管機關緊急指揮調度衛星

時代力量立委陳椒華今天質疑數位發展部的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」有綁標之嫌，數位部表示，該計畫考量是為因應緊急情境，驗證非同步軌道衛星（NGSO）通訊系統韌性，本案驗測使用的衛星相關設備，由政府指揮掌控較為適當。

因應戰備時通訊需求，數位發展部公告「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，補助案預算規模5.4億元，時代力量立委陳椒華今天質疑，此計畫補助條件限定研究或學術機構，盤點國內量能，恐怕難有充沛資源及規模投入如此龐大的通訊設備建置，更有綁標疑慮，呼籲數位部撤回此計畫，待修改補助對象後，重新辦理招標公告。

數位部指出，透過補助研究與學術機構，主管機關可以在緊急狀況發生時，指揮調度衛星設備；若交由業者進行，則無法確保政府指揮體系隨時可用，因為通信動員設備必須發布動員令後才能徵用，較無彈性。

此外，有關立委關切中資疑慮，事實上，於本案公告規範說明書第12頁第9點，就明白規定「採用之衛星通訊系統不得有中資背景，衛星通訊設備不得為中國廠牌」，本部特別將此規定再次說明。

同時，因為本案屬概念驗證（PoC）性質，研究與學術機構可以結合多家業者設備，測試多元異質解決方案，強化備援能力、驗證通訊韌性。而考量本計畫採PoC方式進行，依法不得提供大眾付費使用相關服務，與商業申請核准經營概念不同，因此採補助研究與學術機構方式辦理。

數位部強調，本計畫依據之《數位發展部推動研究與學術機構進行數位發展產業創新及研究發展補助辦法》，其補助對象都是經過政府層層把關、訂定相關規範而設立，比起民間業者可能因股權變動導致股東結構更換，更能杜絕委員所關心的中資背景。

本案將以審查委員會議方式，審查申請者專業能力，如歷年來在相關領域之執行實績、規劃採用之衛星系統、是否具備充足驗證與執行能量等，以篩選出符合資格者。