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立法院三讀通過「公務員退撫基金管理條例修正案」提升運作績效

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院今天院會，三讀通過公務員退撫基金管理條例修正案。 記者曾吉松／攝影
立法院今天院會，三讀通過公務員退撫基金管理條例修正案。 記者曾吉松／攝影

立法院院會今天三讀，通過「公務人員退休撫卹基金管理條例部分條文修正案」，將退撫基金監理委員會組成代表，調整為銓敘部所設的任務編組等，以提升退撫基金運作績效，並增進參加退撫基金人員權益。

立法院司法及法制委員院8日審查「公務人員退休撫卹基金管理條例部分條文修正草案」，當時銓敘部部長周志宏說明，為配合退撫基金管理機關與基金監理會組織調整，以及提升退撫基金運作績效，增進參加退撫基金人員權益，並基於實務需要及相關法制作業等考量，因此修正管理條例部分條文。

但朝野立委與關於討論後並未取得共識，所以保留，交由黨團協商。17日立院召開黨團協商，保留條文均達成共識。今天上午，立法院院會在無人反對的情況下，三讀通過公務人員退休撫卹基金管理條例部分條文修正案。

立法院三讀條文重點包括，配合公營事業移轉民營條例規定，增訂依法或經政府核定辦理收支結算後，發還事業機構的款項。另，也應參考勞工退休基金條例及國民年金保險基金管理運用及監督辦法，增訂退撫基金投資運用、稽核及績效管理所需的經費，為退撫基金用途。

立法院三讀條文明定，公務人員退休撫卹基金監理委員會該要聘請中央與地方政府有關機關代表、軍公教人員代表及專家學者組成；其中軍公教人員代表不得少於委員總額1/3。監理事項、程序、人員組成、任期與遴聘及其他相關事項的辦法，由銓敘部定之。

立法院 國民年金保險 軍公教

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