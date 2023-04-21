美邀蔡英文出席APEC 陳建仁：跟各國政府協商討論

亞太經濟合作會議（APEC）將舉行，美國21位議員邀請蔡英文總統參加會議，不過時間點落在選前是否能為民進黨加分，行政院長陳建仁今出席桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮表示，參加APEC活動都已經有往例，會跟各國政府協商希望討論出最好結果。

陳建仁指出，台灣參加APEC活動都已經有往例，而且有相當的管道，這一次謝謝美國21位議員所提出這些建議，外交部長吳釗燮已經有所說明，希望能夠來跟各國政府協商，討論出一些最好的結果。

至於美國國會模擬兵推顯示，如發生台海衝突，美國無法再提供補給，必須盡快交付台灣採購的190億美元武器，加上美國眾院委員會兵推2027台海終須一戰，而且美國恐無法補給台灣，台灣是否只能自立自強。

陳建仁回應，很高興民主陣營國家，對於台海及區域穩定和平關心。中國除對台灣不斷打壓、威脅外，也對區域的穩定造成很大的傷害，不斷地擴張威權破壞國際秩序，所有民主陣營的國家，大家都需要團結對抗威權擴張。

現在這個階段會積極與理念相同的民主國家一起努力，做好相關措施，相信透過大家的努力，一定可以維持台海和平，及可以促進印太地區的繁榮、和平還有安定。