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馬英九頭銜「台北」前總統遭矮化？ 陳建仁：不當稱呼是嚴重錯誤

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
前總統馬英九頭銜被標註「台北」前總統，是否有遭矮化，行政院長陳建仁（前排中）今出席桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮表示，辦單位不當稱呼馬前總統是嚴重錯誤。記者翁唯真／攝影
前總統馬英九頭銜被標註「台北」前總統，是否有遭矮化，行政院長陳建仁（前排中）今出席桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮表示，辦單位不當稱呼馬前總統是嚴重錯誤。記者翁唯真／攝影

前總統馬英九受邀到希臘參加「德爾菲經濟論壇」，但頭銜卻被標註「台北」前總統，是否有遭矮化；行政院長陳建仁今出席桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮表示，主辦單位不當稱呼馬前總統是嚴重錯誤建議未來應多加確認，才能確保台灣主權及尊嚴。

陳建仁指出，馬前總統是台灣的前總統，他代表著台灣的主權和尊嚴。這次主辦單位以不適當的名稱來稱呼馬前總統，這是一個嚴重的錯誤，應該馬上予以更正，也建議未來要參加相關活動的時候，能夠多加確認相關安排，這樣才能夠確保台灣的主權和尊嚴。

媒體詢問八旗文化總編輯富察3月赴中訪親後，在上海被中國警察秘密拘捕，音訊全無，台灣會不會提供協助；陳建仁說，會提供家屬必要的關懷和協助，並尊重家屬的意見，希望這件事情能夠提供家屬最好的安排。

馬英九 陳建仁 石門水庫

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