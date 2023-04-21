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還「英系」人情債？王世堅赴新北三重替彭佳芸拜票

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅上午赴新北市，替有意角逐三重區立委的新北市議員彭佳芸在路口拜票。圖／王世堅辦公室提供
台北市議員王世堅上午赴新北市，替有意角逐三重區立委的新北市議員彭佳芸在路口拜票。圖／王世堅辦公室提供

民進黨台北市第二選區大同、士林區立委初選「堅偉大戰」落幕，由北市議員王世堅勝出。這場選戰到高度注目，被黨內視為是總統蔡英文與副總統賴清德另一場「內戰」，背後有「英系」影子的王世堅，贏得民調勝利後，起手式是赴新北市，替有意角逐三重區立委的新北市議員彭佳芸在路口拜票，還「英系」人情意味濃厚。

民進黨主席賴清德喊出「誠信條款」，盼議員不要挑戰現任立委，但王世堅執意參選，無視賴清德的呼籲，參選形同公開挑戰賴清德，現任立委何志偉情勢危急下，賴清德所屬派系新潮流立委幫忙站台，但最後仍落敗。

王的勝出也被解讀為「英系」擊敗「賴系」，雖然王世堅稱自己是「堅系」他能勝出，跟哪一系對哪一系完全無關，自己從政20、30年，沒有參與過任何派系，自己就是最小的派系「堅系，就我一個人」。

但這場黨內初戰，從一開始就受各界關注，王世堅從登記參選，身後「英系」議員排排站，可見一向與何志偉不合的「英系」支持他，而且除了「英系」，「正國會」部分成員挺王世堅，成為關鍵力量，最後王世堅以41.97%，2.27個百分點民調差距，贏了何志偉的39.7%。

王世堅曾在2008年參加立委選舉，就是敗在士林，這次「英系」和「正國會」經營士北區的立委、議員出手相助，剛好彌補王世堅已經15年沒有經營的士林選區。

民進黨2022九合一選舉，縣市長大敗，但「英系」在台北議員選舉，提8席當選7席，也是最多席次的派系，民進黨敗退，但「英系」實力仍堅強，「堅偉大戰」就是再次火力展示，各界關注這股氣勢是否會延續到2024。

此外，王世堅是北市議員，但敢言、敢正面對決的「人設」，聲望如日中天，「真男人」在黨內初選獲得「英系」奧援而勝出，接下來的人情債怎麼還，大家也都在看。

2024大選 總統大選 王世堅 彭佳芸

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