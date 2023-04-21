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阿姆坪防淤隧道竣工 蔡英文：為石門水庫延壽

攝影中心／ 記者黃義書／桃園即時報導
總統蔡英文（右三）上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦（右四）、經濟部長王美花、桃園市長張善政（左二）等一同迎接。記者黃義書／攝影
總統蔡英文（右三）上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦（右四）、經濟部長王美花、桃園市長張善政（左二）等一同迎接。記者黃義書／攝影

總統蔡英文上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、桃園市長張善政等一同出席，並一同為水庫阿姆坪防淤隧道竣工剪彩。蔡英文一行人際了解工程的重要性，一同視察防淤隧道出口的弧形閘門、沖淤池。

阿姆坪防淤隧道全長3,700公尺的阿姆坪防淤隧道，就扮演著石門水庫排砂的重要角色，每年預計可增加水庫64萬立方公尺防淤能力延長水庫壽命，達成增加庫容，穩定桃園、新北、新竹用水的功效。

行政院長陳建仁出席阿姆坪防淤隧道竣工典禮前，就此次春雨帶來的雨量受訪時表示，這兩天的雨水，確實中南部降雨量並沒有像我們預期的一樣，但政府會繼續好好地做好「多找水、多調水、多節水」的努力，讓我們一起努力。

陳建仁並指，為了要增強台灣的韌性，利用前瞻計畫的預算做好相關的抗旱措施，包括伏流水、抗旱水井的開採，以及再生水和海水淡化，相信透過這些努力還有抗旱的這些措施，我們一定可以做好供水無虞。

石門水庫阿姆坪防淤隧道出口的沖淤池。記者黃義書／攝影
石門水庫阿姆坪防淤隧道出口的沖淤池。記者黃義書／攝影
總統蔡英文（右三）上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁（右四）、行政院副院長鄭文燦（右五）、經濟部長王美花、桃園市長張善政等一同迎接。記者黃義書／攝影
總統蔡英文（右三）上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁（右四）、行政院副院長鄭文燦（右五）、經濟部長王美花、桃園市長張善政等一同迎接。記者黃義書／攝影
石門水庫阿姆坪防淤隧道出口的弧形閘門。記者黃義書／攝影
石門水庫阿姆坪防淤隧道出口的弧形閘門。記者黃義書／攝影
總統蔡英文（左四）上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁（左五）、行政院副院長鄭文燦（左六）、桃園市長張善政（左三）、經濟部長王美花（左二）等一同出席，並視察出水口的弧形匣門。記者黃義書／攝影
總統蔡英文（左四）上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁（左五）、行政院副院長鄭文燦（左六）、桃園市長張善政（左三）、經濟部長王美花（左二）等一同出席，並視察出水口的弧形匣門。記者黃義書／攝影

石門水庫 蔡英文

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