阿姆坪防淤隧道竣工 蔡英文：為石門水庫延壽
總統蔡英文上午前往桃園視察石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、桃園市長張善政等一同出席，並一同為水庫阿姆坪防淤隧道竣工剪彩。蔡英文一行人際了解工程的重要性，一同視察防淤隧道出口的弧形閘門、沖淤池。
阿姆坪防淤隧道全長3,700公尺的阿姆坪防淤隧道，就扮演著石門水庫排砂的重要角色，每年預計可增加水庫64萬立方公尺防淤能力延長水庫壽命，達成增加庫容，穩定桃園、新北、新竹用水的功效。
行政院長陳建仁出席阿姆坪防淤隧道竣工典禮前，就此次春雨帶來的雨量受訪時表示，這兩天的雨水，確實中南部降雨量並沒有像我們預期的一樣，但政府會繼續好好地做好「多找水、多調水、多節水」的努力，讓我們一起努力。
陳建仁並指，為了要增強台灣的韌性，利用前瞻計畫的預算做好相關的抗旱措施，包括伏流水、抗旱水井的開採，以及再生水和海水淡化，相信透過這些努力還有抗旱的這些措施，我們一定可以做好供水無虞。
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