數位部強化網路通訊計畫 立委認有綁標疑慮

因應戰備時通訊需求，數位部為強化通訊網路關鍵基礎建設，目前正在公告「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助案，預算規模5.4億元，時代力量立委陳椒華今天質疑，此計畫補助條件限定研究或學術機構，盤點國內量能，恐怕難有充沛資源及規模投入如此龐大的通訊設備建置，更有綁標疑慮，呼籲數位部撤回此計畫，待修改補助對象後，重新辦理招標公告。

陳椒華指出，此計畫補助條件明訂，投標對象必須是研究機構或學術機構，盤點國內資通訊領域相關研究機構，如中研院、工研院、資策會、電信技術中心、台灣網路中心等，恐未必具備建置維運相關設備經驗與量能。此外，學術機構亦面臨相似困境，學術機構即使具相關專業，恐難有充沛資源及規模投入如此龐大的通訊設備建置，更遑論後續維運相關作業。