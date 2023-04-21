馬英九赴希臘頭銜是「台北」前總統 綠委自我矮化上癮

前總統馬英九受邀希臘舉辦的第8屆「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）擔任講者，不過，馬英九的頭銜被標註為「台北」前總統。民進黨立委林楚茵今天批評，馬英九自我矮化上癮了，去大陸訪問不敢講總統，只敢「這個、那個」，現在到了希臘直接變成「台北」前總統，馬英九連出去所代表的身分都不敢真正面對。

林楚茵指出，馬英九去一趟大陸，是被思想改造還是自己內心長出一個小警總，利用2300萬台灣人所選出的前民選總統身分在國際訪問，卻自我閹割「中華民國」、「台灣」都消失，台北不該代表全台灣，難道在「馬的多重宇宙」台北已經獨立了嗎？

「只有馬英九可以超越馬英九。」民進黨立委吳思瑤批評，馬英九訪陸成為馬「這個」，現在要出訪希臘，頭銜變成「台北前總統」，不管是「自主降格」或是「被降格」，馬英九不只無視國格，連人格都不顧了。