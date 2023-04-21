影／就業安定金淪為小金庫 國民黨團籲許銘春出來面對
勞動部以「提升勞工福祉」名目，動用3000萬元就安基金補助高市府舉辦25淑女周年紀念活動，遭到質疑，更有就安定基金委員跳出來批評勞動部「先上車、後補票」。今天國民黨立院黨團上午舉行記者會，由書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗等人出席，立委陳以信、林為洲，都大力抨擊勞動部獨厚高雄市、獨拿3000萬，補助經費比例懸殊，但最後仍不得不通過此案，批勞動部不符合程序正義。
國民黨立院黨團表示，在安定基金委員提臨時動議通過後，勞動部才訂定「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫補助作業要點」，並通函開放各地方政府申請，最後除高雄市，還有新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣都提案，總計補助6地縣市、7支計畫，經費約4000萬元。
但有就安委員揭露，勞動部先訂立補助作業要點、審查各縣市計畫與經費後，才拿到就安基金管理會議要委員們背書，且委員們也都注意到高雄市獨拿3000萬，補助經費比例懸殊，但最後仍不得不通過此案，批勞動部形同「先射箭，再畫靶」，不符合程序正義。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言