農委會嗆向WTO告中國停我產品輸入 王鴻薇：一件都沒有

國民黨立委王鴻薇表示，中國大陸近幾年多次暫停台灣產漁品輸入，過去農委會主委陳吉仲數次說將狀告世界貿易組織（WTO），農委會也堅定向國人說，提告一次不行就提告兩次。但行政院經貿談判辦公室網站上公告，我國以原告身分向WTO提出控訴案件中，農委會一件都沒有，農委會和陳吉仲欺騙國人，而且是一直在騙。

王鴻薇說，她在立法院質詢行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，經貿談判辦公室提出的書面報告指出，我國於WTO以原告身分提出控訴的案件是否有任何對中國大陸提出的控訴？是否有農委會提出的控訴？楊珍妮均表示沒有對中國大陸提出的控訴，也沒有接到農委會要求向WTO提出控訴。

王鴻薇進一步表示，間接證實了農委會過去對外界說要對中國大陸禁止台灣農產品向WTO提告，根本就是謊言。

王鴻薇認為，過去各項限制對於相關產業來說影響重大，面對中國大陸片面禁止台灣農漁產品，農委會多次對外說要向WTO提告，甚至還放話「一次不行就提兩次」。所謂要透過WTO解決台灣農漁產品被禁止輸陸，根本是不折不扣的「大內宣」忽悠國人，欺騙社會。

王鴻薇強調，我國農產貿易極度依存地緣關係，農民如果真的受到不合理待遇，支持政府用正當管道為國人發聲，但不論是缺蛋、物價上漲，農委會一次又一次遇到問題都用欺騙的方式處理。陳吉仲不適任應該下台，負起應有的政治責任。