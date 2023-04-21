影／民眾黨團籲有效運用預算、落實國防自主

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今日召開記者會，呼籲政府有效運用國防預算、落實國防自主、厚植本土產業，才能有效提升台灣的戰備能力，達到備戰、能戰的國防實力。

邱臣遠表示，民眾黨向來秉持「備戰不畏戰，能戰不求戰」的方針，在追求兩岸和平的同時，也要提升台灣自保能力，因此國防的重要性不言而喻，然而國軍在兵源、訓練量能乃至於裝備缺等問題亟待解決，否則，將嚴重影響我國國防實力。