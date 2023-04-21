影／民眾黨團籲有效運用預算、落實國防自主
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今日召開記者會，呼籲政府有效運用國防預算、落實國防自主、厚植本土產業，才能有效提升台灣的戰備能力，達到備戰、能戰的國防實力。
邱臣遠表示，民眾黨向來秉持「備戰不畏戰，能戰不求戰」的方針，在追求兩岸和平的同時，也要提升台灣自保能力，因此國防的重要性不言而喻，然而國軍在兵源、訓練量能乃至於裝備缺等問題亟待解決，否則，將嚴重影響我國國防實力。
邱臣遠表示，柯文哲主席一再強「備戰」的重要性，追求兩岸和平的同時，也要提升台灣的自保能力。有鑑於今年國防預算大幅增加，預算應用必須達到最大效益，首先在軍備方面，台灣長期倚賴美國，但美方受烏俄戰爭衝擊，已嚴重擠壓190億美元軍武項目對台延遲交貨，凸顯台灣自主研發或聯合生產的重要性，國防預算應聚焦於技術升级，並提升聯合生產的執行率。
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