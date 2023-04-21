數位部強化網路通訊計畫 陳椒華批唐鳳：沒韌性只有任性

因應戰備時通訊需求，數位發展部正在公告「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助案，時代力量立委陳椒華今天質疑，此計畫補助條件限定研究或學術機構，盤點國內量能，恐怕難有充沛資源及規模投入如此龐大的通訊設備建置，更有綁標疑慮，呼籲數位部撤回此計畫，待修改補助對象後，重新辦理招標公告。

數位部為強化通訊網路關鍵基礎建設，目前正在公告「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助案，預算規模5.4億元，目標需完成「低軌道（ LEO）衛星系統布建」，包含國內至少 700 個及國外至少 3 個 LEO 衛星終端設備站點，以及於國內離島、偏遠地區及重要行動通訊節點等地70個行動通訊基地台建立與核心網路連線之衛星後傳鏈路，強化網路韌性。

陳椒華指出，此計畫補助條件明訂，投標對象必須是研究機構或學術機構，盤點國內資通訊領域相關研究機構，如中研院、工研院、資策會、電信技術中心、台灣網路中心等，恐未必具備建置維運相關設備經驗與量能。此外，學術機構亦面臨相似困境，學術機構即使具相關專業，恐難有充沛資源及規模投入如此龐大的通訊設備建置，更遑論後續維運相關作業。

陳椒華質疑，此案因數位部指定的補助對象並非通訊網路基礎建設的專門機構，若以本案目前補助對象條件設定，研究或學術機構即使未來得標此案，後續相關建置工程及維運作業，勢必將面臨「再次轉包」、「多層分包」情況，不利計畫得標者落實審查、管控各計畫參與者，甚至可能因而爆出國安漏洞，影響國家關鍵基礎設施布建。

陳椒華強調，此計畫恐難以於關鍵時刻發揮重要成效，不僅虛擲預算、浪費人民納稅錢，更將危及國安，落實數位韌性，打造國安級通訊網路設備，政府責無旁貸，呼籲數位部不要任性，應撤回此計畫，待修改補助對象後，再重新辦理招標公告。