【重磅快評】陳凱凌索賄行徑是當代官場現形記？

台南市經發局前局長陳凱凌遭檢舉向廠商還要求性招待的傳聞，台南地檢署今天起訴所披露的情節、盡現他如何挾官威向業者索賄、貪酒好色本性，從陳宗彥到陳凱凌，綠營執政的台南市府官員與業者間的往來，充斥著當今權、錢、色的官場現形記。

陳凱凌出任台南市經發局長前，還曾擔任過桃園捷運公司的總經理、新竹市政府都市發展處處長、高雄市政府捷運工程局局長、建設局代理局長等職務，全都是綠營重量級政治人物執政的縣市，綠營多位明星市長對他的拔擢，顯見是如何肯定其能力。

但看看檢方起訴內容所描述，陳凱凌在被發布出任台南市經發局長前，就向熟識的業者訛稱可利用經發局長職權影響得標廠商，將土方工程轉包給特定業者，藉此向業者索賄不說；還多次以家庭經濟有困難、孩子要繳保險費等名目，屢屢向業者開口索賄。

如同行政院前發言人陳宗彥在台南市府任職時，主動問酒店業者「小芸有空嗎？」從陳宗彥與業者間的通訊內容，讓外界一窺市府官員的夜生活是如何精彩。

陳凱凌則是在疫情關係仍不忘飲酒作樂，即使當時酒店因政府對疫情的管制，表面上未能營業，他仍堂而皇之以可利用其職權讓業者獲得工程的理由，要求業者為他個人慾望埋單；檢方起訴他６度接受性招待的內容，光是2020年5月到7月間，他至少四次前往台中，打著台南經發局長名號，有權讓業者承包工程等藉口，把業者當提款機，業者除了找酒店女子到酒吧陪酒、還要支付旅館住宿及性交易費用，種種情節都顯示，疫情也擋不住官員荒淫無度的離譜作為。

主動索賄不說，性交易還由業者埋單，這樣敢對業者需索無度的官員，卻可以獲得多位綠營市長欣賞，是有特殊的識人之明，還是另有不為人知的長處深獲首長肯定？當今官場還充斥多少對民間業者要吃又要拿的貪官汙吏？台南市長黃偉哲如今說，支持司法偵辦嚴懲不法，但對於當初為何選擇陳凱凌接掌經發局長的考量卻始終避而不談，背後又有哪些不可告人之處？

陳凱凌兩年前在台南購買豪宅，不但選擇與台南市議會議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽為鄰，還可以讓建商同意在合約書上假造，以較高金額向銀行申請貸款，讓銀行核貸兩千多萬的金額，還高於於他買屋價格，種種一般民眾做不到的事，看在小老百姓是何感受？

台南市在台灣政治版圖上早已被視為綠得出汁，如同民進黨前副秘書長林飛帆曾說：「某黨推個西瓜出來都會當選」，綠營在台南執政多年，但官員、議員如今卻頻頻爆出醜聞，官員向業者索賄的嘴臉，官商間串起的綿密特殊關係，還有臉講清廉執政？或者，清廉早已被執政者拋諸腦後。