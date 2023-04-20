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部會組改進行中 鄭文燦：共研擬碳費徵收及碳盤查機制

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今出席「2023永續臺灣系列論壇－綠能源浪潮 臺灣產業新契機」。圖／行政院提供
行政院副院長鄭文燦今出席「2023永續臺灣系列論壇－綠能源浪潮 臺灣產業新契機」。圖／行政院提供

行政院副院長鄭文燦今天表示，淨零排放的挑戰迫在眉睫，歐盟預計今年10月試行「碳邊境調整機制」（CBAM），為做好相關準備，政府正進行組織改造，包括經濟部能源局將改制為「能源署」，環保署將改制為「環境部」，並增設「氣候變遷署」等單位，未來相關部會將共同研擬碳費徵收及碳盤查等機制，做好碳管理工作。

鄭文燦今出席「2023永續台灣系列論壇」時表示，蔡政府能源轉型以「非核、減煤、增氣、展綠」為發展方向，其中在「展綠」方面，政府已訂定2025年再生能源裝置容量達29GW（百萬瓩）的政策目標，包括太陽光電（20GW）、離岸風電（5.6GW）、地熱、生質能及小水力等項目。

截至今年2月底，總累計設置量已將近15GW，其中太陽光電已累計達10.22GW，去年單一年度的太陽光電模組設置量即新增2.5GW、離岸風電亦增加超過1GW設置量，成長速度已明顯加快，後續仍須持續努力。

此外，政府已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，使合法綠能投資獲得最大保障。未來政府也會持續推動相關工作，希望讓綠能產業能在穩定的軌道上繼續前進。

鄭文燦指出，太陽光電案場設置需經用地審查，由經濟部核發電業許可，為縮短時程，希望建立中央與地方聯合審查程序的機制，將規則明確化，以利業者遵循，以期達成2025年太陽光電裝置容量達20GW的目標。至於農電共生、漁電共生方面，也應建立相關檢核標準，以利綠能投資在正確軌道上前進。

在離岸風電方面，鄭文燦說，在政府積極推動下，已逐漸累積發展經驗，並持續朝離岸風電在地化的目標邁進，有望成為離岸風電產業技術的亞洲基地。許多國外風電大廠都希望在台灣設計、生產，並輸出至亞洲其他國家。

鄭文燦也說，電池是我國電動車三電（電池、電機、電控）產業的核心之一，電池芯的製造相當不易，具有非常高的技術門檻，目前包括台泥、鴻海、台塑、立凱、輝能及格斯科技等廠商皆相繼投入該領域。

他說，為確保競爭優勢，部分廠商如立凱也轉型為磷酸系鋰電材料與鋰智財的供應商，透過授權合作方式，與國際電池大廠共同開發不同產品。未來政府也會持續推動相關獎勵機制，希望建立完整的電動車產業生態系，以推動綠色運輸的發展。

另外，有關碳管理工作，鄭文燦提到，國營事業會以身作則，採「先大後小」、「以大帶小」模式推動，例如中鋼即設置「鋼化聯產」先導工廠，驗證碳循環再利用技術，並帶動整體中下游供應鏈形成碳循環產業聚落。當然核心的關鍵仍要不斷加強及提高綠能的比例，希望未來能將低碳轉型做得更好。

鄭文燦說，政府在推動綠能轉型工作上，已累積許多經驗，過去做得不夠快或不夠好的地方，政府已展現決心迅速修正，希望讓綠能產業在十分穩定的軌道上繼續向前行。

鄭文燦

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