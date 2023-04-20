賴士葆批美國政客輸出擁槍文化 塑造台灣成窮兵黷武國

國民黨立委賴士葆今（20）日批評，欲爭取美國共和黨總統提名的候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）試圖對台灣輸出美國槍枝氾濫文化，在全國步槍協會（NRA）的造勢活動當中公開表示「台灣，我們來了」，塑造台灣成窮兵黷武的國家。

賴士葆說，拉馬斯瓦米公開表示，要讓台灣每個家庭擁有槍枝自衛，拉馬斯瓦米說這樣就可以阻止中國大陸入侵。特別拉馬斯瓦米是在NRA的造勢活動當中，配上造勢語言大喊「台灣，我們來了」、「台灣，我們與你同在」，台下觀眾鼓掌歡呼，其實台灣人不僅沒有感受到被支持的溫暖，反倒有被冒犯的感覺，台灣變成一個政治人物操作反中的棋子，要塑造台灣成為窮兵黷武的國家。

賴士葆表示，美國的憲法允許人民擁有槍枝的權利，槍枝暴力和槍枝死亡自殺根本就是美國人日常生活的一部份。根據聯邦2020年資料，一年之內就有4.5萬人死於槍枝，大規模的槍殺案早已不是新聞，媒體報導全球有8.5億枝槍，美國人就擁有3.9億。上星期，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）在NRA演講，甚至自豪的表示，她兩歲的孫女已經擁有兩把槍枝。

賴士葆指出，NRA擁有500萬會員，軍火產業的驚人利潤，讓他們成為兩黨政治人物的重要金主，甚至可以左右操控候選人能否當選，拉馬斯瓦米還鼓勵該協會到台灣成立分會教導台灣人使用槍枝，就像他們在獨立戰爭後對黑人所做的那樣，這樣的思維讓人不寒而慄。

賴士葆說，讓台灣人擁有槍枝已非首次上新聞，上次美國前國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）來台接受總統蔡英文表揚就提過要教導數百萬台灣人使用步槍，美國人再三如此冠冕堂皇的鼓勵全民皆兵的觀念，真的不了解台美文化的差異，台灣人不覺得擁槍就是高尚前衛，目前只有黑道才有這樣的觀念。