海洋污染防治及海巡器械使用修正草案初審過關 管碧玲：殺氣重一點

立法院內政委員會今天初審通過「海洋污染防治法」及「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案。海洋污染防治法中，將「補助及獎勵海洋污染防治研究及技術開發」納入海洋污染防治基金用途等補充，海岸巡防機關器械使用條例修正草案則讓海巡弟兄執法「大膽用槍」，明確用砲的認定權責長官為海洋委員會海巡署長，如遇情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機。

海洋委員會主任委員管碧玲在臉書發文：「修法再下兩城，繼續埋頭苦幹！」為了潔淨的海洋，海洋污染的防治，修出一個非常嚴格要求預防、非常強力懲罰污染的全新內容，嚴格的程度，「連我都在審查的過程，主張好幾個條文的罰則，把罰鍰的下限，再調整回現行制度的下限！」

管碧玲表示，擔任海委會主委，「殺氣重一點，是角色使然！」海洋污染不只不能惡化，而且要有效遏止，「不惡化，要遏止」是這次修法的目的。

海洋委員會表示，近年國際海事組織針對海洋污染防治議題有廣泛且深入討論，相關涉海規範實有必要反映國際趨勢及環境保護需求。修正草案共69條，重點包括充實財源、強化工具、公民參與及國際接軌等「四大目標」，以及「設置海污基金、強化污染的管理、全面提升罰則、建立吹哨者制度及接軌國際」五大主軸，以全面完備海洋環境維護法制。

「海岸巡防機關器械使用條例」的修正，除強化海巡機關執法規範及保障民眾權益外，更使海巡人員得據以依法使用器械，落實依法行政及提升施政效益。現行條文共17條，修正草案共19條，本次修法重點包括「增加器械使用彈性」、「逕行射擊時機明確化」、「明確用砲認定權責」、「設立公正調查機制」、「器械賠償回歸國賠機制」等，讓海洋執法者合法行使公權力無後顧之憂，強化維護我國海域及海岸秩序、保護海洋環境的能力。

其中針對海上執法人員用槍時機，修正條文對照《警械使用條例》，明定海巡人員執勤時，為保障自身或他人生命、身體之危急情形，得不經鳴槍警告使用槍械逕行射擊。