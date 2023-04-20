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我何時能加入CPTPP？ 外交部曝關鍵時間點

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部次長李淳今天指出，台灣推動加入跨太平洋夥伴協定（CPTPP），7月是關鍵時間點。聯合報系資料照
外交部次長李淳今天指出，台灣推動加入跨太平洋夥伴協定（CPTPP），7月是關鍵時間點。聯合報系資料照

外交部次長李淳今天指出，台灣推動加入跨太平洋夥伴協定（CPTPP），7月是關鍵時間點，政府會運用各種管道力推，派團到各成員國爭取支持，例如這個月底將派團到秘魯、智利等國。

立法院外交國防委員會今天聽取參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為專案報告，朝野立委關注台美21世紀倡議、自由貿易協定（FTA）、CPTPP議題。

民進黨立委羅致政表示，英國花了超過兩年時間，今年3月完成加入CPTPP談判，台灣是否預期最快也要花兩年以上才能入會，今年輪值主席國為紐西蘭，明後年為加拿大、澳洲，2026年是和中國大陸交好的越南，台灣是不是該把握時間，爭取在2026年之前的黃金時期入會。

李淳說，英國入會時間比預期長，是因為脫歐因素，現在英國入會，有模式可遵循，後續其他國家申請入會程序或許會加快。

王定宇質詢目前入會的最大挑戰為何？李淳表示，現階段推動加入CPTPP，最困難的部分是掌握資訊，CPTPP有11個會員國，加上即將入會的英國，到底會用什麼方式進行後續審查，尚未決定。

李淳指出，日本、加拿大目前算是公開支持，澳洲政府支持符合高標準國家入會的立場也沒變，秘魯、智利資訊較少，今年已經安排好幾團前往個會員國溝通了解，爭取支持，這個月底祕魯、智利團就會出發。

李淳說，目前已知CPTPP7月舉行重要會議，有啟動討論新會員入會的可能，但是否能成立台灣入會的工作小組，還是要視CPTPP成員國的決定。

經濟部次長陳正祺（右起）、外交部次長李淳、環保署副署長沈志修與衛福部次長周志浩，今天上午到立法院外交委員會備詢。記者林澔一／攝影
經濟部次長陳正祺（右起）、外交部次長李淳、環保署副署長沈志修與衛福部次長周志浩，今天上午到立法院外交委員會備詢。記者林澔一／攝影

英國 澳洲 CPTPP 台灣 外交部

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