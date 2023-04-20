快訊

前AV導演在家門口遭球棒痛毆 桃園男被逮曝犯案動機：想教訓他

台積電第2季季減中個位數百分比 魏哲家揭高雄廠「重大轉變」

葉門85死踩踏意外：9美元慈善布施卻釀成人命慘案

立院初審海巡機關器械條例 危及生命安全得用槍械射擊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
海委會主委管碧玲上午出席立法院內政委員會。記者林澔一／攝影
海委會主委管碧玲上午出席立法院內政委員會。記者林澔一／攝影

立法院內政委員會今天初審通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，明定海巡機關人員執行職務時，認為犯罪嫌疑人有致命性武器、意圖奪取海巡機關人員配槍等情形，並且危急海巡機關人員或他人生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

為了強化海巡機關執法規範及保障民眾權益，讓海上執法人員得依法使用器械，提升執法效益，行政院會在今年3月30日通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，明定海岸巡防機關人員使用槍械逕行射擊時機。

立法院內政委員會今天初審通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，明定為了規範海岸巡防機關人員在執行業務時，使用器械的種類、必要時機及程序，以保障人民權益，強化執法效能，因此特別制定本條例。

根據初審通過條文，海巡機關人員在執行職務時，認為犯罪嫌疑人或行為人有以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫海巡機關人員，以及意圖奪取海巡機關人員配槍與其他可能致人傷亡的裝備機具，在危及海巡機關人員生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

初審通過條文規定，海巡機關人員在執行職務時，遇有遭受武力危害或脅迫；航行海域內的船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品之罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時，經過海巡署長就該情形合理判斷，認為已經沒有其他手段制止時，得於必要限度內使用砲。

同時，初審通過條文增訂，如果情況急迫或者無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機及即時應對處理。

初審通過條文也明訂，海委會應該遴聘相關機關代表及專家學者組成調查小組，得依職權或所屬海巡機關申請，就所屬人員使用器械致人死亡或重傷爭議事件之使用時機、過程及相關行政責任，進行調查及提供意見。

海巡署 立法院

延伸閱讀

澎湖鎮疆操演 灘岸戰鬥與反擊作戰展訓練成果

蔡英文巡視海巡署 肯定第一線展現高度專業、臨危不亂

影／陸漁船越界捕魚 台中海巡扣11人、2千公斤漁獲海拋

影／日籍帆船迷航困嘉義外海 海巡冒8級陣風大浪救人

相關新聞

陳福海早加入民眾黨 金門主委妙喻「結婚了還沒宴客」

金門縣長陳福海昨天被媒體爆出，早在去年縣長選舉前就已加入民眾黨，今天是金門縣議會召開第8屆第1次定期會，陳福海也出席但全...

立院初審海巡機關器械條例 危及生命安全得用槍械射擊

立法院內政委員會今天初審通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，明定海巡機關人員執行職務時，認為犯罪嫌疑人有致命性武器...

內政部組改草案初審通過 誰管國家公園仍有歧異

立法院司法法制、內政委員會今天聯席審查內政部組織法修正草案等案，朝野立委經過討論後，初審通過內政部組織法等組改案，不過，...

立院初審通過海洋汙染防治法 增訂徵收海洋汙染防治費

立法院內政委員會今天初審通過「海洋汙染防治法」修正草案，增訂海委會得徵收海洋汙染防治費及設置海洋汙染防治基金，主要由原油...

查巴西外交官輕生疑雲 外交部調查團部分成員今出發

駐巴西聖保羅辦事處組長王之化今年3月在駐地住所墜樓，遺孀控含冤輕生，疑與生前核銷駐處官邸高額修繕費的職場霸凌有關；外交部...

朱立倫會見AIT主席羅森伯格 交流台美關係與兩岸議題

國民黨主席朱立倫上午於中央黨部會見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)，朱立倫表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦