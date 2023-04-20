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內政部組改草案初審通過 誰管國家公園仍有歧異

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院司法及法制委員會上午審查「內政部組織法修正草案」等案，內政部長林右昌（中）與會。記者林澔一／攝影
立法院司法及法制委員會上午審查「內政部組織法修正草案」等案，內政部長林右昌（中）與會。記者林澔一／攝影

立法院司法法制、內政委員會今天聯席審查內政部組織法修正草案等案，朝野立委經過討論後，初審通過內政部組織法等組改案，不過，包括內政部掌理事項、次級機關及其業務等關鍵條文，仍有疑義予以保留，送交黨團協商。內政部長林右昌表示，初審通過跨出組改第一步，希望立法院本會期能完成相關修法作業。

立法院聯席委員會今天審查內政部組織法修正草案等案，逐條審查時，民進黨立委湯蕙禎認為．行政院版條文規定的內政部掌理事項，關於宗教、祭祀公業等部分，只寫規劃、推動及輔導，條文應該要加上「管理、監督」。

針對內政部次級機關及其業務部分，草案原列出警政署、消防署、移民署、國土管理署，以及國家公園署，但在野黨立委有不同意見。時力立委陳椒華認為，國家公園業務應該由農委會林務局管理。民眾黨立委賴香伶則說，國家公園署應列入環保署的組改範圍內，相關條文無法達成共識，保留送黨團協商。

林右昌會後首訪表示，內政部組改議題已討論25年，今天初審通過送出委員會，跨出歷史的一大步，內政部後續會持續與立委溝通，期盼本會期能完成相關修法作業。

林右昌表示，未來內政部組織法等案三讀通過後，將成立國土管理署、國家公園署，這對於國土利用，還有城市、都會、環境治理，會更加進步，也更符合未來世界潮流和人民期待。

內政部 國家公園 林右昌

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