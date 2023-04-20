立院初審通過海洋汙染防治法 增訂徵收海洋汙染防治費

立法院內政委員會今天初審通過「海洋汙染防治法」修正草案，增訂海委會得徵收海洋汙染防治費及設置海洋汙染防治基金，主要由原油進口等業者繳納，專款支用於全國海洋汙染防治與應變措施、清除及處理等工作。

不過，在海洋汙染的相關罰則部份，朝野立委認為上、下限金額還有通盤考量的必要，因此全案在送交立法院會處理前，仍須送交黨團協商討論。

行政院會在3月30日通過「海洋汙染防治法」修正草案，大幅調升海洋汙染的罰鍰，未經許可從事油輪輸送、海域工程、海洋棄置或是其他可能造成海洋汙染行為者，大幅上修罰鍰為新台幣100萬元以上、1億元以下。

立法院內政委員會今天初審通過「海洋汙染防治法」修正草案，根據初審通過條文，海洋委員會應該發布國家海洋汙染防治白皮書，並且依照國內外情勢發展定期檢討修正。

初審通過條文增訂，為了處理管轄範圍內的海洋汙染緊急事件，直轄市、縣市主管機關應該訂定海洋汙染緊急應變計畫，並且報請海委會備查。

初審通過條文明定，海委會應該向下列對象徵收海洋汙染防治費，包括經中央主管機關許可從事海洋棄置者；在我國潮間帶、內水、領海範圍內接收、運輸原油或其他經中央主管機關公告指定物質的進口業者；以及從事海域工程或利用海洋設施達海委會公告規模者。

另外，初審通過條文也增訂，海委會得設置海洋汙染防治基金，基金來源包括海洋汙染防治費、各有關機關依本法求償採取應變措施、清除及處理所生費用歸墊之收入、基金孳息及其他有關收入。

根據初審通過條文，海洋汙染防治基金應該專供全國海洋汙染防治與應變措施、清除、處理及其他有關海洋汙染防治工作，包括發生汙染海洋或有汙染海洋之虞時，各有關機關採取應變措施、清除及處理所需費用等。

初審通過條文規定，非經海委會許可，不得排放汙水在海域或與海域相鄰接的區域，包括自然保留區、地質公園、國家公園、國家自然公園、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、水產動植物繁殖保育區，以及其他經中央主管機關公告需特別加以保護的區域。

另外，初審條文也增訂吹哨者條款，鼓勵內部員工及利害關係人檢舉不法，授權中央主管機關訂定行政裁罰準則，追繳不法所得利益，民眾檢舉違反本法的行為，經查證屬實可由罰鍰提撥一定比例檢舉獎金，盼能提升民眾對於海洋汙染防治的重視。